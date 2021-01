Hrvaška zaenkrat ne podpira potrdil o cepljenju proti covidu-19 za turiste

Za razliko od nekaterih držav članic EU, kot so Grčija, Madžarska in Estonija, ki so napovedale uvedbo posebnih potrdil o cepljenju proti covidu-19, ki jih pogovorno imenujejo tudi covidni potni listi, je stališče hrvaškega ministrstva za turizem in šport, da "sistem covidnih potnih listov ni dodelan na ravni EU", poroča danes Jutarnji list.

Časnik se sklicuje na neuradne vire, da Hrvaška na četrtkovi videokonferenci ne bo podprla uvedbe covidnih potnih listov, ki naj bi dopolnili izvajanje ostrih protikoronskih ukrepov na državnih mejah.

Hrvaški pravni strokovnjaki menijo, da je ideja o povezovanju prostega pretoka ljudi s cepljenjem protislovna, ker v večini držav cepljenje proti covidu-19 ni obvezno, prav tako svarijo pred diskriminacijo ob mobilnosti državljanov EU. Posebej izpostavljajo dejstvo, da posamezniki sami ne morajo izbrati, kdaj se bodo cepili, saj vsaj še nekaj mesecev ne bo na voljo toliko cepiva, da bi se lahko cepil vsak, ki si to želi.

Hrvaški premier Andrej Plenković je na novinarski konferenci prejšnji teden v Zagrebu dejal, da se med pripravami na četrtkovo srečanje s partnerji v EU pogovarjajo tudi o uvedbi potrdila o cepljenju. Na novinarsko vprašanje, ali je s tem napovedal, da bodo za turiste potrebna potrdila o cepljenju, je odgovoril, da si "številni kolegi v EU to želijo, ker želijo biti odgovorni".

Medtem ko v Zagrebu čakajo na dogovor v Bruslju, hrvaško ministrstvo za turizem in šport že pripravlja seznam turističnih namestitev, ki bodo dobile oznako "varno bivanje na Hrvaškem". To naj bi bil dokaz, da so varna za goste, ker spoštujejo epidemiološke protokole za preprečevanje okužb z novim koronavirusom, še navaja zagrebški časnik.

Poleg nacionalnih označb bodo podelili tudi mednarodne označbe, potem ko je Hrvaška lani dobila označbo varna potovanja (Safe Travles) od Svetovnega sveta za potovanja in turizem (WTTC).

"Smo se že izkazali kot varna destinacija, saj se lani poleti noben turist ni okužil v hotelih," je zaJutarnji list navedla tiskovna predstavnica hrvaškega ministrstva za turizemIvana Crnić.