Hrvaška zaostrila pogoje za vstop potnikov iz tretjih držav

Iz začasne prepovedi vstopa na Hrvaško so izvzeli vse državljane Evropske unije ne glede na prebivališče, člane njihovih družin ter državljane tretjih držav, ki imajo dolgoletno prebivališče ali pa pravico bivanja na podlagi vizumov, so sporočili na spletni strani HZJZ. Med izjemami so tako tudi Hrvati, ki živijo v Bosni in Hercegovini in imajo tudi hrvaško državljanstvo.

Izjeme za potnike iz tretjih držav so zdravstveni delavci, čezmejni delavci, prevozniki, potniki v tranzitu, turisti in poslovneži ter osebe, ki se izobražujejo ali pa imajo neodložljive osebne razloge. Med izjemami so tudi diplomati, policisti, pripadniki civilne zaščite in mednarodnih organizacij, vključno v vojaškimi osebami, ki opravljajo svoje funkcije, so dodali.