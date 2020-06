Hrvaška presegla mejo za mesto na seznamu varnih držav

Seveda o tem, katere države so na zelenem, katere na vmesnem, rumenem, in katere na rdečem seznamu, na koncu odloča vlada.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je mejo za uvrstitev na seznam držav za prehajanje državne meje brez omejitev (na katerem je trenutno poleg Hrvaške še 21 drugih) postavil pri 10 okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Če pogledamo Hrvaško, ugotovimo, da so v obdobju od 15. 6 pa do 28. 6 zabeležili 439 novih okužb. Država ima 4,076 milijona prebivalcev, hiter izračun pa nam pove, da 14-dnevna incidenca 10,77, kar je čez našo s strani NIJZ postavljeno mejo za varne države.

Hrvati seveda mirijo in se trudijo rešiti turistično sezono. Notranji minister Davor Božinović, ki tudi vodi štab civilne zaščite, je dejal: "Pomembno je, da nimamo primerov s težkim potekom bolezni, nikogar nimamo na ventilatorju, prav tako dnevno spremljamo situacijo."Glede Đakova, ki je veliko žarišče okužbe, pa je dejal, da ima epidemiološka služba dogajanje pod nadzorom.

Ob tem je treba spomniti tudi na sporočanje včerajšnjih podatkov, saj je štab civilne zaščite sporočil, da so zabeležili 67 novih okužb, medtem ko so posamezne županije prijavile več primerov – samo v Zagrebu so na primer zabeležili 44 novih primerov, v osiješko-baranjski županiji pa 35. Prav tako je štab vedno pred tem objavil tudi podatke po posameznih županijah, medtem ko včeraj tega niso storili. Na popoldanski tiskovni konferenci je potem sicer hrvaški zdravstveni minister Vili Berošdejal, da so v Zagrebu imeli 24 novih primerov, v osiješko-baranjski 32, v splitsko-dalmatinski tri, v drugih osmih pa po en primer.