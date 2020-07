Na Hrvaškem strah pred 'rdečimi seznami', pripravili zemljevid varnih regij

Turistična sezona na Hrvaškem je v polnem teku. A epidemiološka slika pri naših južnih sosedih ni rožnata, česar se zavedajo tudi sami. Potem ko jih je Nizozemska presenetila z uvrstitvijo na t. i. oranžni seznam, je Hrvate zdaj strah, da bi podobno odločitev sprejele tudi druge članice EU. Hrvaška turistična skupnost je zato pripravila zemljevid varnih območij, pri tem pa poudarjajo, da je hrvaška obala za turiste povsem varna.

Hrvaške županije od jutra poročajo o novih okužbah s koronavirusom. V Istri so jih potrdili 10, odvzeli pa so 161 vzorcev. Sedem okuženih je že bilo v samoizolaciji, dve osebi sta bližnja kontakta okuženega, za enega pa se trenutno še ne ve izvora okužbe. V prestolnici so potrdili 15 novih okužb, prav tako tudi v Vukovarsko-sremski županiji. Iz Osješko-baranjske županije poročajo o eni novi pozitivni osebi. Turistična sezona je medtem v teku. Hrvati se letošnjo sezono veselijo vsakega turista, a ob tem ostaja strah, da jih bo katera od članic EU uvrstila na t. i. rdeči seznam oziroma bo svojim državljanom odsvetovala potovanja na Hrvaško. Nizozemci so to že storili, ko so Hrvaško uvrstili na oranžni seznam. Trenutno sicer na Hrvaškem biva okoli 700.000 turistov, v lanski rekordni sezoni pa so na dan zabeležili več kot milijon obiskovalcev. Včeraj so turisti več ur čakali na meji, v prvi vrsti Slovenci, Nemci in Švicarji. "Čakamo že več kot dve uri, polno je avtomobilov, zelo je vroče, dolgčas nam je, a moramo biti potrpežljivi,"je za hrvaško televizijo Nova TV dejala Švicarka Noa. Nestrpnost je bilo čutiti tudi v Dalmaciji v pristanišču za trajekte v Splitu, od petka je namreč povečan promet proti otokom. "V primerjavi z enakim obdobjem lani smo na 50 odstotkih in moramo reči, da smo zelo zadovoljni. Ta vikend pričakujemo 50.000 potnikov in 12.000 vozil," je dejala Jelena Ivulićiz Jadrolinije.

icon-expand Trenutno je na Hrvaškem okoli 700.000 turistov. FOTO: Bobo

Hrvati poročajo, da so turisti dobro informirani o stanju v državi. "Obala je varna, Zagreb in vzhod pa nista. Moramo biti pozorni, ne želimo iti v Zagreb,” je dejala Stephanie iz Nemčije. Da bi bile informacije o obolelih na Hrvaškem dostopne vsem turistom, je Hrvaška turistična skupnost pripravila spletno stran, na interaktivnem zemljevidu pa državo razdelila na štiri regije: severni Jadran (Istra in Kvarner), južni Jadran (Dalmacijo), osrednjo Hrvaško z Zagrebom in vzhodno Hrvaško. Na dnevni bazi osvežujejo podatke o številu novih primerov v regiji. Trenutno so po hrvaških izračunih vse regije, razen vzhodne Hrvaške, zelene, torej varne. "Želeli smo pokazati, da ni nobenih zadržkov ali strahu pred dopustovanjem v obalnih regijah Hrvaške. Če bi to storili dan ali mesec prej, se morda Nizozemska ne bi odločila tako, kot se je," je dejal predsednik Hrvaške turistične skupnosti Veljko Ostojić. Hrvaški minister za zunanje in evropske zadeve Gordan Grlić Radman je dejal, da je govoril z nizozemskim kolegom in mu razložil, da je Hrvaška varna država za počitnice. Obljubil mu je, da bodo znova preučili podatke in premislili. Za zdaj sicer velja, da Nizozemska svojim državljanom po vrnitvi s Hrvaške močno priporoča 14-dnevno samoizolacijo. To naj bi se že odražalo v tem, da nizozemski turisti množično odpovedujejo počitnice na Hrvaškem. Za hrvaški turizem je to na vrhuncu sezone velik udarec, saj so nizozemski turisti na desetem mestu po številu nočitev na Hrvaškem.

Avstrija na svoj novi seznam rizičnih držav ni uvrstila Hrvaške. Svojim državljanom tako ne odsvetuje potovanj v to državo.