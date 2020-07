Na Hrvaškem novih 71 okužb. Žarišča novih primerov poroke, fantovščina in pogreb

Prvi mož hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak pravi, da nova žarišča zaznavajo predvsem v Splitsko-dalmatinski županiji: "Novookuženi so povezani s poroko na območju Hrvaca in s pogrebom." Prav v tej županiji so v zadnjih 24 urah potrdili največje število novih primerov, in sicer kar 26. Pri 19 primerih gre za tesne stike že okuženih oseb, pri ostalih sedmih pa epidemiološka preiskava še poteka, poroča Index.hr.

Številne potrjene okužbe v Vukovarsko-sremski in Osiješko-baranjski županiji pa povezujejo s fantovščino v Cerni in poroko v Našicah. Fantovščina je potekala še v prvi županiji, medtem ko so"poroko prestavili v drugo županijo, po tem ko je lokalni štab civilne zaščite v Vukovarsko-sremski županiji omejil število gostov na porokah," je dodal Capak.

Potrdil je tudi navedbe hrvaških medijev, da so s koronavirusom okuženi štirje zaposleni na ministrstvu za zunanje zadeve. Poudaril je, da ne gre za tesne sodelavce ministra. Več zaposlenih je v samoizolaciji.

Notranji minister Davor Božinović je medtem danes dejal, da stalno razmišljalo in premlevajo morebitne nove ukrepe, pri tem pa je pozval vse organizatorje dogodkov, naj dosledno upoštevajo navodila in priporočila Zavoda za javno zdravje, saj "je to edini način, da zmanjšamo število obolelih". "Vemo, da število okuženih vpliva tudi na druge gospodarske dejavnosti, predvsem na turizem," je dodal Božinović.