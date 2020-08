Na Hrvaškem novih 24 okužb in ena smrtna žrtev

Odkar so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe, so skupno potrdili 5318 okužb, pri tem je umrlo 154 ljudi, 4517 je ozdravelo, navaja Dnevnik.hr.

Največ novih okužb imajo v Osiješko-baranjski županiji, in sicer pet, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. V Bjelovarsko-bilogorski županiji, Brodsko-posavski, Vukovarsko-sremski so v zadnjem dnevu potrdili po en nov primer, na območju mesta Zagreb tri, prav toliko tudi v Splitsko-dalmatinski županiji. Dve osebi sta tesna stika znane okužbe, pri enem primeru pa še poteka epidemiološka preiskava. Na območju Istre in Zadrske županije imajo po dva nova primera, podatke županijskih štabov navaja Index.hr. V Zadru so okužbo potrdili pri turistu iz Poljske. V več županijah pa v zadnjem dnevu niso potrdili niti ene nove okužbe.

Skupni podatki za celotno državo se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.

Nacionalni štab civilne zaščite je medtem sprejel predlog civilne zaščite vukovarsko-sremske županije, s katerim se na območju te županije za dodatnih 15 dni, oziroma do 19. avgusta, podaljša omejitev števila gostov na porokah. Te bodo tako lahko potekale le v ožjem družinskem krogu, so sporočili na tiskovni konferenci.

Direktorica Klinike za nalezljive bolezni Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić je za Večernji list dejala, da bodo bolniki na Hrvaškem kmalu dobili prve odmerke remdesivirja. Spomnimo, da je Evropska komisija konec julija podpisala pogodbo s farmacevtskim podjetjem Gilead za zagotovitev 30.000 odmerkov tega zdravila.