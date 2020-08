Na Hrvaškem novih 62 okužb, velik porast primerov v Splitsko-dalmatinski županiji

V Splitsko-dalmatinski županiji so v zadnjih 24 urah potrdili novih 20 okužb, kar predstavlja velik porast, opozarja direktorica zavoda za javno zdravje te županije Željka Karin . Osem primerov so potrdili v Splitu, štiri v Sinju, po dva v Makarski in Gradcu ter po en primer v Kaštelu, Trilju, Podstrani in Segetu.

"Očitno bo potrebno poostriti ukrepe za nočne klube. Imeli smo več klicev iz Zagreba, zagrebške županije, Slavonskega broda, kamor so prišle osebe, pri katerih se je kasneje potrdila okužba s koronavirusom. Osebe pa so dejale, da so se pred prihodom v te dele države, nahajale v Splitsko-dalmatinski županiji in družile v nočnih klubih,"njene besede povzema Index.

Karinova je v izjavi za javnost dejala še, da so večino novih okužb od začetka sezone potrdili pri domačinih, zabeležili so le šest ali sedem okuženih turistov. Je pa mogoče, da se turisti, ki so asimptomatski, enostavno ne testirajo."Na plažah ni večjih zborovanj. Ljudje se držijo drug drugega, v svojih skupinah - tukaj ni širjenja okužbe,"je dodala. Ena družina iz Švedske se nahaja v samoizolaciji, po tem ko so pri enem družinskem članu potrdili okužbo.

Na območju Zagreba so medtem potrdili sedem novih primerov, dva sta uvožena iz tujine - eden iz ZDA, drugi iz Savdske Arabije. Sedem novih okuženih imajo tudi v Vukovarsko-sremski županiji, tri nove okužbe so potrdili v Zadarski županiji. Medtem so v Istri potrdili okužbo pri zdravstvenem delavcu iz Puljske bolnišnice, je sporočil lokalni štab civilne zaščite. V bolnišnici izvajajo vse potrebne ukrepe, prostore razkužujejo. Štirje zdravstveni delavci so v samoizolaciji.