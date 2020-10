Na Hrvaškem skoraj 800 novih okužb, umrlo deset ljudi

Od 25. februarja 2020, ko so na Hrvaškem potrdili prvo okužbo s covid-19, do danes so zabeležili 22.534 okužb. 344 ljudi je umrlo. Testiranih je bilo 379.379 oseb.

O visokih številkah novo okuženih s koronavirusno boleznijo poročajo tudi s sosednje Hrvaške. V zadnjih 24 urah so namreč opravili 6696 testiranj in potrdili 793 novih okužb, število aktivnih primerov pa je s tem naraslo na 3562, poroča Index.hr, ki navaja hrvaški štab civilne zaščite.

Napad na vodjo zagrebške klinike in novinarsko ekipo

Vodja zagrebške klinike za infekcijske bolezni Alemka Markotić je v sredinem pogovoru za regionalno televizijo N1 potrdila, da je smrtnost med bolniki s covidom-19, ki jih sprejmejo na zdravljenje v kliniko, deset odstotkov.

Markotićeva in novinarska ekipa N1 so bili sicer, medtem ko so se pripravljali na poročanje v živo, deležni tudi agresivnih verbalnih napadov mimoidočih, češ zakaj ne uporabljajo mask med pogovorom. Z N1 so sporočili, da so spoštovali medsebojno razdaljo med novinarsko ekipo in sogovornico. Podobno so mimoidoči verbalno napadli tudi ministra za zdravstvo Vilija Beroša, ki se je v sredo pogovarjal z novinarji komercialne televizije RTL.

Hrvaška vlada je oba verbalna napada obsodila kot nestrpnost in sovražni govor. Potrdili so tudi, da pristojne službe preiskujejo grožnji s smrtjo, ki sta ju prijeli Markotićeva in vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.