Hrvaška na zelenem seznamu za Britance, dodajanje novih letalskih linij v Dalmacijo

Zaradi sprostitve omejitve potovanj so Angleži hitro pograbili letalske vozovnice do priljubljenih hrvaških destinacij, letalske družbe pa uvajajo še nove linije.

Letalska družba Jet2 od 22. julija naprej tako uvaja kar devet novih povezav s Splitom – tja bo mogoče odleteti iz Leedsa, East Midlandsa in Edinburga ter Londona, Manchestra, Birminghama, od koder bodo povezave tudi do Dubrovnika.

V prvem tednu bodo skupno opravili 46 povratnih poletov in za lete proti Hrvaški oziroma iz nje omogočili 8700 sedežev, piše portal Croatia Aviation.

Poleg potnikov iz Hrvaške v karanteno prav tako več ne bo treba tistim, ki bodo na Otok prišli iz Bolgarije, Hongkonga ali Tajvana, navaja portal hrvaške radiotelevizije HRT. Britanci bodo naredili še nekaj premikov na barvnih seznamih – na rdečega so romali Kuba, Indonezija, Mjanmar in Sierra Leone, z zelenega na rumeni pa so premaknili Deviške otoke in španske Baleare – Majorko, Menorko, Ibizo in Formentero.