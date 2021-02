Študentske zabave pri sosedih: Minister je rekel, da ob vodi ni nevarno

Pa saj je minister Beroš rekel, da blizu vode ni nevarno - nekako tako so zagrebški študenti po poročanju Jutarnjega lista pojasnjevali, zakaj so sredi epidemije pripravili množično zabavo.

Potem ko se je okoli 1000 študentov že v petek zvečer zbralo pred enim od študentskih domov, potem pa jih je preganjala policija, so sinoči nekoliko spremenili taktiko in se zbrali na zagrebškem Jarunu, kjer je bilo manj radovednih pogledov in policistov, poročajo hrvaški mediji.

Do jutranjih ur se je tako tam nato zabavalo vsaj 700 ljudi. Zavzeli so plažo majhnega jezera in terase zaprtih lokalov Aruba in Žiraffa. Prinesli so ogromne količine pijače in zvočnike, iz katerih je donela glasna glasba.

"Veste, tukaj ni nobene politike, prišli smo se zabavati, nekaj spiti. Če bomo še naprej doma, bomo postali "retardirani". Ne družimo se več in zato se morajo ljudje po izpitih sprostiti," je novinarjem razlagal eden od udeležencev zabave.

Medtem ko se je večina prišla zgolj zabavati, so drugi prišli, da bi izrazili svoje nestrinjanje z ukrepi. "Pa poglejte, koliko ljudi je bilo na pogrebu Miroslava Tuđmana. Koliko ljudi je pa tam nosilo maske? Če lahko pravila kršijo politiki, jih lahko tudi študenti,"je bila ogorčena ena od udeleženk.

Novinarji, ki so si ogledali zabavo, sicer poročajo, da se je mimo pripeljalo tudi nekaj policijskih vozil, a policisti tokrat zabave niso preprečili.

Sosednja država ima sicer precej ugodno epidemiološko sliko, gostinci zato zahtevajo odpiranje dejavnosti. Nekaj epidemiologov sicer meni, da so dejanske hrvaške številke okuženih morda tudi do štirikrat višje.

Se pa pri sosedih pojavlja vse več kršitev ukrepov. Te dni je policija v Zagrebu odkrila restavracijo, kjer se je družilo več ljudi, v javnosti se je pojavil tudi posnetek iz lokala nekdanjega splitskega župana, kjer so se zabavali celo sodniki.

Hrvaška sicer na umirjanje številk upa tudi zaradi prihajajoče turistične sezone. Lani so bili kljub epidemiji s številom gostov zadovoljni. Nekoliko manj zadovoljne so bile nato domače države teh gostov, saj so našo južno sosedo nekateri politiki obtožili, da je dopustila nenadzorovano širjenje virusa, posledica pa je bil nov val okužb.