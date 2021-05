Hrvaški epidemiologi: S PCT-potrdili bi lahko znova organizirali množične zabave

Hrvaški epidemiologi so se pred kratkim odločili, da pripravijo znanstveni poskus, podoben tistemu v Španiji, kjer so pripravili 'testni koncert', ki se ga je udeležilo okoli 5000 ljudi, vsi udeleženci pa so morali pred dogodkom dokazati, da so bili na testu na novi koronavirus negativni.

Na Hrvaškem so se, kot poroča Kurir, stvari lotili nekoliko drugače: namesto koncerta so ljudi z enim od tako imenovanih dokazil PCT (prebolelost, cepljenje ali test) opazovali na dveh družabnih dogodkih – na poroki in poslovnem srečanju. "Imamo rezultate," je na petkovi novinarski konferenci naznanilKrunoslav Cepak, direktor hrvaškega 'NIJZ' oziroma Inštituta za varovanje zdravja.

V prvem poskusu – poslovnem dogodku – je sodelovalo 86 ljudi, vsi so bili pred dogodkom cepljeni z dvema odmerkoma. Vsi udeleženci so bili kasneje testirani s PCR-testom in pri vseh je bil izvid negativen.

V drugem poskusu pa se je poroke, ki je bila 15. maja, udeležilo 25 ljudi, ki so bili cepljeni z dvema odmerkoma, 27 ljudi, ki so preboleli covid-19, in 58 ljudi, ki so pred dogodkom opravili hitri test. "Včeraj so bili vsi testirani in nihče od njih ni okužen," je povedal Cepak ter ob tem izpostavil, da se je tudi pri njih – kot že drugod po svetu – izkazalo, da PCT-potrdila očitno dosegajo svoj namen. "Po druženju ljudi, ki imajo vsaj eno od teh treh potrdil, ne pride do izbruha novih okužb, zato bi tudi v prihodnje lahko organizirali dogodke na takšen način," je povedal direktor hrvaškega Inštituta za varovanje zdravja.