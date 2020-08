Najhujši dan od začetka epidemije: na Hrvaškem 219 novookuženih

Tudi danes o največ na novo odkritih primerov poročajo iz Splitsko-dalmatinske županije (66), sledi Zagreb s 47 okužbami, nato pa Šibensko-kninska (24) in Zadrska (20) županija. V Istrski županiji so potrdili tri okužbe, v Dubrovniško-neretvanski županiji pa devet.

Od začetka epidemije do danes so sicer na Hrvaškem vsega skupaj potrdili 7074 okužb. 168 ljudi je umrlo, 5386 pa jih je ozdravelo. V samoizolaciji je 5459 oseb.

"Morda bomo danes presegli rekord po številu novih primerov okužbe v enem dnevu," je dopoldne opozoril hrvaški minister za zdravje Vili Beroš. Njegove napovedi so se uresničile. Uradne številke so namreč pokazale, da so potrdili 219 okužb, dve osebi sta umrli.

Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je še pred objavo podatkov nacionalnega štaba za N1 danes pojasnil, da je v Zagrebu veliko število okužb med tistimi, ki se vračajo z dopustov, v Splitu pa zaradi zbiranja mladih v nočnih klubih. Pri tem je izpostavil, da je na Jadranu trenutno med 700.000 in 800.000 turistov ter da bi morala Hrvaške svoje kazalce meriti za pet milijonov ljudi zaradi velikega števila turistov.

Beroš pa je izpostavil, da so pri 35 odstotkih primerov novookuženih zabeležili stik z že bolno osebo, pri ostalih pa vir okužbe ni znan. "Pri 25 odstotkih pa je znano, da so se okužili v nočnih klubih," je povedal. O političnih odločitvah bližnjih držav, predvsem Avstrije in Slovenije, ni želel razglabljati."Jasno je, da si vsaka država zase želi, da imajo svojo epidemiološko sliko pod nadzorom," je dejal in dodal, da "tudi mi tako delamo, vsaka država odloča zase".