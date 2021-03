Hrvaški policisti na mejah odkrivajo vse več ponarejenih PCR testov.

Policisti na hrvaški meji opažajo vse več potnikov, ki v državo poskušajo vstopiti s ponarejenimi PCR testi. A če so se izognili plačilu testa, pa se skoraj gotovo ne bodo izognili plačilu kazni, opozarja načelnik Policijske postaje Buje Robert Boban Paulović. Za Dnevnik.hr je pojasnil, kakšni so najpogostejši izgovori ljudi in posledice, ki jih čakajo.

PCR testi, ki niso veljavni, so po njegovih besedah najpogosteje narejeni doma ali kupljeni po polovični ceni. "Ljudje to bolj ali manj počnejo sami z različnimi računalniškimi programi, jih skopirajo, skenirajo. So pa tudi taki, ki lažne teste izdelujejo in jih prodajajo po 40 evrov," pravi Paulović.

Na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja takšne prevarante odkrivajo vsak dan – samo v zadnjih dveh tednih kar 26.