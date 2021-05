Hrvaški policisti ustavili devet Slovencev s ponarejenimi testi PCR

Hrvaški policisti so minuli petek v popoldanskih urah na hrvaškem mejnem prehodu Kaštel (Dragonja) pri Bujah ustavili tri slovenske državljane, ki so hoteli vstopiti na Hrvaško s ponarejenimi testi PCR, da bi se izognili obvezni karanteni zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom, je danes sporočila policijska uprava s sedežem v Pulju.

Dodali so, da so v nedeljo pri dveh slovenskih državljanih odkrili, da sta predložila ponarejena PCR-testa, ki ju je opravila tretja oseba, ustavili so tudi slovenski par, ki je sam ponaredil negativna testa PCR. Še dva slovenska državljana pa sta ponaredila datum testiranja, so še ugotovili hrvaški policisti.

"Glede na to, da je potrjen sum, da so slovenski državljani storili kaznivo dejanje ponarejanja dokumentov, so nadaljevanje postopka proti njim prevzeli slovenski policisti,"so še objavili na spletni strani istrske policije.