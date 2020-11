Hrvaški premier v samoizolaciji, v Italiji in Franciji rahljajo ukrepe

V soboto so sicer na Hrvaškem potrdili 2919 novih okužb, opravili pa so 8217 testov. 2273 pacientov se zdravi v bolnišnici, s pomočjo ventilatorja diha 260 bolnikov. V zadnjih 24 urah je umrlo 57 bolnikov s covidom-19.

Doslej so se v vrhu hrvaške vlade z novim koronavirusom okužili še minister za zdravje Vili Beroš , minister za pravosodje Ivan Malenica in predsednik parlamenta Gordan Jandroković .

Na Hrvaškem se sicer soočajo z velikim pritiskom na bolnišnice, zato so v soboto zaostrili ukrepe za preprečitev širjenja epidemije. Vrata so tako morali zapreti gostinski obrati, prepovedani so poroke, slavja ter božični sejmi.

V več italijanskih deželah rahljajo koronske ukrepe, v Franciji odprli nenujne trgovine

V italijanskih deželah Lombardija, Piemont in Kalabrija z današnjim dnem odpravljajo najostrejše ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so doslej veljali na teh rdeče označenih območjih. Omejitve rahljajo tudi v Liguriji in na Siciliji, ki po novem nista več na oranžnem, ampak na rumenem območju tveganja za okužbe.

V začetku meseca je vlada glede na raven tveganja Italijo razdelila na rdeča, oranžna in rumena območja. Lombardija, Piemont in Kalabrija so bili označeni kot rdeča območja, kjer morajo prebivalci izpolniti obrazec, če želijo oditi od doma, večina trgovin pa je zaprta. Trojica dežel z današnjim dnem postaja oranžna in bodo tako lahko denimo znova odprle trgovine in lokale.

Ligurija in Sicilija sta bili medtem doslej označeni kot oranžni območji, z današnjim dnem pa postajata rumeni. Barva označuje dežele, v katerih je manj okužb, spoštovati pa morajo samo ukrepe, ki veljajo za vso državo. Med te spadajo prepoved gibanja ponoči, zaprti so muzeji, šolanje na srednjih šolah in univerzah pa poteka na daljavo. Restavracije in lokali so lahko odprti do 18. ure.

Italija se s porastom okužb bori od začetka oktobra, v zadnjih dneh pa se razmere umirjajo, tako da je ukrepe mogoče rahljati. O padcu števila novih okužb so poročali tudi v soboto. Potrdili so nekaj več kot 24.000 novih okužb, kar je predstavljalo padec za okoli 4000. Nižje je bilo tudi število umrlih zaradi covida-19 – umrlo je 686 ljudi, dan prej pa 827. Že peti dan zapored se je zmanjšalo tudi število covidnih bolnikov v bolnišnicah.

V Franciji so medtem v soboto znova odprli vse trgovine, ki prodajajo nenujno blago. Sprostitev ukrepov je sledila po več tednov trajajočem zaprtju.