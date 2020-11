Hrvaški zdravniki: Konec meseca bomo morali odločati o tem, kdo bo živel in kdo ne

"Brez strožjih ukrepov, ki so potrebni že zdaj, bomo konec meseca prisiljeni v sprejemanje odločitev o tem, kdo od pacientov bo imel možnost, da preživi in kdo ne. Ventilatorjev in postelj na intenzivni negi namreč ne bo dovolj za vse. Naše poslanstvo je zdravljenje ljudi, ne pa sprejemanje odločitev o tem, kdo ima pravico živeti," v javnem pismu opozarjajo hrvaški zdravniki, ki vlado pozivajo, naj vendarle sprejme strožje ukrepe, poveča število testiranj in vzpostavi učinkovit način spremljanja stikov okuženih z novim koronavirusom.

Šest združenj hrvaških zdravnikov je v javnem pismu opozorilo, da je večina bolnišnic znotraj države že dosegla "točko preloma". Da ne bi prišlo do zloma zdravstvenega sistema, od vlade zahtevajo nujno zaostritev ukrepov za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. "Če vlada ne bo sprejela strožjih ukrepov, če se ne bo ustavilo število bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo, naše bolnišnice čez 30 dni ne bodo več zmogle zdraviti pacientov s covid-19, niti drugih prebivalcev, ki bodo morda doživeli srčno, možgansko kap ali prometno nesrečo," v pretresljivem apelu vladi pozivajo zdravniki. "Brez strožjih ukrepov, ki so potrebni že zdaj, bomo konec meseca prisiljeni v sprejemanje odločitev o tem, kdo od pacientov bo imel možnost, da preživi in kdo ne. Ker ventilatorjev in postelj na intenzivni negi ne bomo imeli dovolj za vse. Naše poslanstvo je zdravljenje ljudi, ne pa sprejemanje odločitev, kdo ima pravico živeti," so še dodali.

Šest združenj hrvaških zdravnikov od vlade zahteva nujno zaostritev ukrepov, da ne bi prišlo do zloma zdravstvenega sistema.

Zdravniki ocenjujejo, da bodo, če se bo takšno stanje nadaljevalo, konec novembra v bolnišnicah imeli 3000 bolnikov z novim koronavirusom, Hrvaška pa za ta scenarij preprosto nima dovolj zdravniških in medicinskih ekip, niti nujno potrebne opreme. "Hrvaški zdravstveni sistem se bo v tem primeru zlomil. Ne bomo mogli več kvalitetno zdraviti obolelih – ne covidnih bolnikov in ne drugih pacientov z akutnimi stanji. Preobremenjenost bolnišničnega sistema bi rezultirala v zrušenju dostopa do primarne zdravstvene zaščite, ki že sedaj trpi zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov." Del bolnišnic je po njihovih navedbah že dosegel vrh svojih zmogljivosti, saj se je število bolnikov in tistih, ki so na ventilatorjih, v oktobru več kot potrojilo. "Število bolnikov s covid-19 v bolnišnicah je iz začetnih 286 na začetku meseca naraslo na 1097, število ljudi na ventilatorjih pa iz 26 na 81. V zadnjih dneh je bil v Zagrebu okužen vsak drugi testirani Zagrebčan, samo četrtina novookuženih v državi pa je takšnih, ki so v samoizolaciji. Na žalost moramo jasno povedati, da sistem testiranja in spremljanja kontaktov ni več učinkovit," so še opozorili. Od vlade zato zahtevajo, naj nujno vzpostavi učinkovit način spremljanja stikov okuženih s pomočjo klicnih centrov, naj znatno poveča število testiranj in sprejme strožje ukrepe za zajezitev širjenja virusa, kot so to že storile mnoge evropske vlade. Kakšne so številke? Hrvaški štab civilne zaščite je danes sporočil, da so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 9206 testih potrdili 2480 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 26 bolnikov s covidom-19. Največ novih okužb je bilo znova na območju Zagreba, kjer so jih potrdili 814. V primorsko-goranski županiji jih je bilo 161, v istrski 53. Današnje število na novo okuženih je tako znova krepko preseglo 2000, potem ko jih je bilo v ponedeljek in torek manj kot 1500. Na Hrvaškem je trenutno 14.843 aktivno okuženih. V bolnišnicah zdravijo 1221 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih jih je 118, kar je največ doslej, poročaDnevnik.hr.

Za sprejem bolnikov s covidom-19, ki jih je vse več v hrvaških bolnišnicah, so že pripravili zagrebško Areno. Iz zagrebškega mestnega urada za zdravstvo so sporočili, da so pripravljeni tudi na sprejem občutno večjega števila bolnikov, kot jih je sedaj.

Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so potrdili skoraj 56.600 okužb z novim koronavirusom in 654 smrtnih žrtev covida-19. Okrevalo je več kot 41.000 ljudi. Opravili so nekaj manj kot 523.400 testov. Plenković: Zapiranje gospodarstva in uvedba policijske ure nista opciji Ukrepe za zajezitev širjenja virusa so na Hrvaškem nazadnje zaostrili v ponedeljek. Od tedaj je po vsej državi prepovedano zbiranje več kot 50 oseb na javnih dogodkih. Za poroke, pogrebe in druge zasebne dogodke velja omejitev 30 oseb. Šole ostajajo odprte, športna tekmovanja pa lahko potekajo samo brez gledalcev. Od včeraj na Hrvaškem uporabljajo tudi hitre antigenske teste na novi koronavirus. Kot so pojasnili v hrvaškem zavodu za javno zdravstvo (HZJZ), jih lahko uporabljajo pri ljudeh, ki imajo simptome bolezni največ pet dni. Če je hitri test znotraj petih dni od začetka simptomov negativen, ali pa je minilo več kot pet dni od prvih simptomov, pa je treba osebo testirati tudi s testom PCR, so poudarili. Pojasnili so, da hitri testi niso tako zanesljivi kot testi PCR, zato je negativen antigenski test potrebno potrditi s testom PCR. Hrvaški premier Andrej Plenković pa je ravno včeraj ocenil, da ukrepi, ki so jih uvedli, že kažejo rezultate. To po njegovih besedah potrjuje primerjava številk o novih okužbah s tistimi iz prejšnjega torka. "Zapiranje gospodarstva in uvajanje policijske ure nista opciji, ker nista nujni," je poudaril na seji parlamenta, na kateri je odgovarjal na poslanska vprašanja.