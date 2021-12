Hrvaško ustavno sodišče odločilo, da so ukrepi proti pandemiji zakoniti

Glede pristojnosti štaba civilne zaščite so sodniki poudarili, da ta deluje pod neposrednim nadzorom vlade, ki je po ustavi odgovorna parlamentu. Štab civilne zaščite je dolžan, da na podlagi razpoložljivih znanstvenih dognanj sprejme ukrepe, za katere oceni, da so po eni strani najmanj restriktivni in po drugi strani učinkovito varujejo javno zdravje, so v torek v obrazložitvi zapisali sodniki.

Glede testiranja v zdravstvu in sociali, ki je za zaposlene obvezno dvakrat tedensko, so ustavni sodniki poudarili, da je legitimen cilj tega ukrepa zaščita zdravja in življenja pacientov ter ljudi, ki bivajo v teh ustanovah.

Hrvaški premier Andrej Plenković je odločitev sodišča takoj pozdravil ter dejal, da vse odločitve vlade in štaba civilne zaščite glede pandemije temeljijo na zakonih z legitimnim ciljem ter da so nediskriminatorne in sorazmerne.

Ustavno sodišče pa še ni odločilo o zakonitosti obveznega testiranja zaposlenih v javni upravi in šolstvu.