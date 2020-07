Hrvat med ekipo znanstvenikov, ki so odkrili 'Ahilovo peto' koronavirusa

Ugledni hrvaški znanstvenik Ivan Đikić je med ekipo raziskovalcev in strokovnjakov, ki se lahko pohvali z novim velikim odkritjem. "Pokazali smo, kje je šibka točka koronavirusa," je za Dnevnik Nove TV najnovejše znanstveno delo opisal Đikić.

Odkritje, ki bi lahko bilo revolucionarno, je objavil tudi časopis Nature. Znanstvenikom je namreč uspelo pojasniti razliko med dvema koronavirusoma: virusom sars in koronavirusom. "Pokazali smo, zakaj se razlikujeta in zakaj je klinična slika ob okužbi s koronavirusom na začetku lahko blažja, kasneje pa postane smrtonosna, pri okužbi s sarsom pa je zelo 'aktivna' na začetku," razlaga znanstvenik. Vzrok za to razliko je po njegovih besedah šibka točka virusa. "Virus vsebuje encime, ki so posledica evolucije in ki lahko vplivajo na nastanek novih virusov, hkrati pa tudi na blokiranje našega 'antivirusnega odgovora'," pojasnjuje. Kot dodaja, lahko s tem mi zdaj - torej preko blokiranja enega virusa - izkoristimo to njegovo šibko točko in ga na tak način premagamo. S tem - tako Đikić - pripomoremo k temu, da se virus preneha širiti. "Istočasno pa postane močnejši tudi imunološki odgovor našega organizma."

Pomembno odkritje, ne le za (tokratno) pandemijo

Hrvaški strokovnjak ob tem dodaja, da je odkritje izrednega pomena - ne le za pandemijo novega koronavirusa, tudi za morebitne prihodnje.

"Zelo je pomembno - ne le, ker bi si s tem lahko pomagali pri razvoju zdravil (ta bi lahko ustvarili relativno hitro na temelju substanc, ki jih imamo že zdaj), pač pa tudi zato, ker bi si za prihodnost lahko zagotovili specifična zdravila za druge koronaviruse, ki vsebujejo podobne encime. Koronavirus 1 sars je namreč v 89 odstotkih podoben koronavirusom 2. In upamo ter verjamemo, da bosta tudi koronavirusa 3 in 4, ko se bosta pojavila, imela identičen virus," pravi Đikić. Z ustvarjanjem teh zdravil bi tako lahko že danes razvili ustrezno zaščito za prihodnost in morebitne nove pandemije novih koronavirusov.

Odkritje v rekordnem času

Hrvaški znanstvenik ob tem še dodaja, da so se do tako pomembnega odkritja resnično dokopali v rekordnem času."V roku petih mesecev smo prišli do odkritja, napisali študijo, recenzijo in vse skupaj objavili v vrhunskem svetovnem časopisu. To se mi še nikoli prej v karieri ni zgodilo, redko se pravzaprav zgodi v karieri kogarkoli," pravi. Takšen uspeh pa po njegovem dolgujejo odprti znanosti."Za to je zaslužna naša odprtost, da imamo odprto znanost, da smo rezultate delili preko družbenih omrežij, ustvarjali sodelovanja širom Evrope. Mnogi znanstveniki iz Nemčije in Nizozemske so doprinesli k eksperimentom, tako da je enoto, ki smo jo imeli v Frankfurtu, pravzaprav podpiralo šest drugih laboratorijev iz tujine in samo skupno delo je obrodilo ta uspeh," zaključuje Ivan Đikić.