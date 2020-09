Hrvate, ki živijo na obmejnem območju, jezi prepoved obiska grobov

Đeni Šamanić živi v Rupi na Hrvaškem. Zaradi protikoronskih ukrepov ne more na slovensko stran v Jelšane, da bi uredila grob svojih staršev. "Na meji so mi rekli, da ni potrebe, da bi šla na grob, saj to ni neka obvezna stvar. Nikogar ne zanima, da želim iti na grob in tam prižgati svečo," pravi Šamanićeva.

Na hrvaški Nova TV so njeno zgodbo pospremili s komentarjem, da Slovenija znova diktira življenje Hrvatov na obmejnem območju. Mnogi želijo urediti grobove, ker se bliža dan mrtvih, ki je sicer čez dva meseca. Danes so sicer na Hrvaškem zabeležili rekordno število novookuženih s koronavirusom.