Hrvati navdušeni nad sezono, a okužb je vse več: obvezno testiranje za vstop v Italijo

"Težava je, da se ljudje zabavajo na majhnih površinah, pijejo, se glasno pogovarjajo in so v tesnem stiku, vse to pa so okoliščine, ki olajšajo prenos virusa," je ob tem dejal tiskovni predstavnik mestnih oblasti. Kot je povedal, je bilo sicer druženje, ki so ga pripravili po vrnitvi z dopusta, zakonito, kar pa še ne pomeni, da je bilo tudi odgovorno.

Nemški Stuttgart je eno od mest, kjer imajo težave z okužbami z novim koronavirusom, ki naj bi ga vnesli turisti, ki so počitnikovali na Hrvaškem. Oblasti predvidevajo, da se je v Novalji okužilo vsaj osem članov skupine turistov, ki so se nato odpravili še na rojstnodnevno zabavo, kjer je bilo okoli 40 ljudi. Tam se je nato okužilo še 16 ljudi. Zdaj naj bi bilo s tem izbruhom povezanih 25 primerov, oblasti pa še vedno testirajo stike, zato ocenjujejo, da bo okuženih še več, poroča swr.de.

Malo testov - malo okuženih?

To še zdaleč ni edini primer, kjer nemške oblasti sumijo na povezavo s Hrvaško, podobnega mnenja so avstrijske in tudi slovenske oblasti. V avstrijskih in nemških medijih so včeraj odmevala ugibanja o tem ali Hrvaška olepšuje "koronaštevilke".

Od kod takšna ugibanje? Sprašujejo se – kako je mogoče, da je epidemiološka slika Hrvaške, vsaj ko gre za uradne številke, tako stabilna, ko pa smo v drugih državah skupaj z odpiranjem gledali drugačne trende.

Ocenjujejo tudi, da je število hrvaških testov relativno nizko. Pri sosedih so doslej opravili nekaj več kot 132.000 testov, pri nas denimo 138.000. Prav tako sumijo, da država problem pravzaprav izvaža, saj se okuženi k zdravniku odpravijo šele, ko se vrnejo z dopusta, torej doma. Vse skupaj naj bi bila voda na hrvaški mlin, sosedje imajo precej dobro turistično sezono, medtem ko naj bi situacija občutno prispevala k slabšanju epidemiološke slike v državah, kamor se turisti vračajo.

Veliko skrbi vzbujajo predvsem žarišča, povezana z zabavami. Hrvaški epidemiologi vse bolj odkrito opozarjajo, naj se dopustniki ob vrnitvi domov izogibajo stikom s starejšimi in kroničnimi bolniki, za nočne klube so pripravili nova priporočila. Vse to naj bi države odvrnilo od namere, da Hrvaško umaknejo s seznama varnih držav.

Italija zahteva testiranje ljudi, ki se vračajo s Hrvaške

Medtem je italijanski zdravstveni minister Roberto Speranza sinoči sporočil, da morajo vsi, ki nameravajo vstopiti v Italijo in so bili v zadnjih 14 dneh na Hrvaškem, v Grčiji, na Malti ali v Španiji, dokazati, da so bili v zadnjih 72 urah negativni na testu oziroma morajo test obraviti v 48 urah po vstopu v državo. Če v državo pridejo z letalom, je na nekaterih letališčih test mogoče opraviti takoj po prihodu, poroča Corriere della Sera.

Speranza je odločitev sprejel po izrednem sestanku s predstavniki regij, na katerem so te štiri države ocenili kot rizične.