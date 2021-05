Hrvati s 1. junijem pripravljeni na zelena digitalna potrdila

Pojasnil je, da bodo v državo lahko vstopili potniki, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19 najmanj 14 dni pred prihodom (ali en odmerek Johnson & Johnson cepiva), kot tudi tisti, ki so cepljeni enkrat, a so covid preboleli.

Digitalna zelena potrdila bodo izdajali na podlagi podatkov o osebah, ki so prebolele covid-19 v preteklih 180 dneh, ki so se testirale na novi koronavirus z enim od priznanih testov v EU v zadnjih 48 urah, kot tudi tistih, ki so cepljeni, je napovedal Božinović.

Napovedal je, da bodo potniki, ki prihajajo na Hrvaško iz drugih držav, tudi letos lahko napovedali svoj obisk na spletni strani za epidemiološko prijavo potnikov entercroatia.mup.hr. Spletno stran bodo letos uredili tako, da bo možno pripeti tudi digitalno zeleno potrdilo, ki ga bodo izdajali tudi v obliki PDF. Na ta način bodo poskusili pospešiti postopke na mejnih prehodih in zmanjšati gnečo, je še povedal Božinović.

Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je danes dejal, da so doslej v državi uporabili več kot milijon odmerkov cepiva. Kot je poudaril, so v četrtek porabili 46.520 odmerkov cepiva, s tem pa so se približali doslej največjemu številu cepljenih oseb v enem dnevu, kar se je zgodilo 29. aprila, ko so cepili 46.887 ljudi. Do četrtka zvečer so porabili 1.025.701 odmerkov cepiv. Z dvema odmerkoma so cepili 228.792 ljudi. Za 2675 ljudi ni znano, koliko odmerkov so prejeli, so še objavili.

Capak je še dejal, da so v minulih 24 urah ob 7682 opravljenih testih zabeležili 1435 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je še 33 covidnih bolnikov.