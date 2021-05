Hrvati sproščajo ukrepe: strežba v notranjosti, na porokah do 120 ljudi

Na Hrvaškem se veselijo obsežnega sproščanja ukrepov. Med drugim lahko poroke zdaj trajajo vso noč, na pogrebih ni več številčne omejitve, a sožalje se ne sme izražati s stiskom rok. Restavracije in slaščičarne lahko gostom odslej postrežejo tudi v notranjih prostorih. Otroci, mlajši od 12 let, smejo prečkati mejo s starši, ki so prebolevniki, cepljeni ali imajo negativen test na novi koronavirus.

Od 28. maja zaradi izboljšane epidemološke situacije na Hrvaškem veljajo nove sprostitve ukrepov. Kot poroča Index.hr,je zdaj na javnih mestih dovoljeno zbiranje več kot sto ljudi, ukinja se prepoved zasebnih zbiranj in praznovanj. Javni dogodki in zbiranja lahko trajajo do 23. ure. Na pogrebih ni več številčne omejitve, a je prepovedano fizično izražanje sočutja.

icon-expand Hrvaška pred turistično sezono. FOTO: AP

Kot še naštevajo, lahko zdaj alkoholne pijače prodajajo od 6. do 23. ure, v tem času pa so lahko odprti tudi gostinski lokali in restavracije. Strežba je zdaj dovoljena tudi v notranjosti. Odslej je dovoljeno prirejanje prireditev in praznovanj s 120 udeleženci. Te morajo organizatorji še vedno predhodno prijaviti pet dni pred dogodkom, na njem pa se morajo držati navodil in ukrepov. Vsi udeleženci takšnih prireditev bodo morali izkazati, da so pred več kot 14 dnevi prejeli drugo dozo cepiva proti covidu-19, preboleli covid-19 ali pa bili v zadnjih 48 negativni na testu za novi koronavirus. Igralnice lahko pri sosedih spet obratujejo do 23.ure. Sproščene so tudi omejitve v javnem prevozu, kjer je bilo lahko zdaj zasedenih največ 40 odstotkov sedežev. Potniki morajo v javnem prevozu še vedno nositi maske.

icon-expand Hrvaška FOTO: AP

Čez mejo prosto tudi otroci do 12. leta starosti "Otroci do 12. leta starosti od petka za vstop na Hrvaško ne bodo potrebovali negativnega testa na novi koronavirus oziroma jim ne bo treba v samoizolacijo, če potujejo v spremstvu staršev ali skrbnikov, ki imajo negativen PCR- ali antigenski test oziroma potrdilo, da so cepljeni proti covidu-19 ali da so covid-19 preboleli," je povedal hrvaški notranji minister Davor Božinović na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite v Zagrebu. Za zdaj negativnega testa za vstop na Hrvaško ne potrebujejo otroci do sedmega leta starosti. Znova se bodo lahko odprle plesne šole in otroške igralnice, dovoljeni bodo treningi športnikov v zaprtih prostorih. Božinović je zatrdil, da so se za rahljanje ukrepov nekaj dni pred potekom veljavnosti obstoječih ukrepov odločili na pobudo gostincev, za katere je konec tedna pomemben čas za obratovanje. Zavrnil je ugibanja, da gre pravzaprav za politično odločitev pred drugim krogom lokalnih volitev 30. maja. Danes predstavljeni ukrepi bodo veljali do 15. junija.