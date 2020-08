Nov rekord na Hrvaškem: potrjenih 255 novih okužb

Od 25. februarja letos, ko so na Hrvaškem potrdili prvo okužbo s koronavirusom, pa do danes, so potrdili že 7.329 okužb. 168 oseb je umrlo, 5472 jih je ozdravelo.

V samoizolaciji je trenutno 5929 oseb. Vsega skupaj so opravili 144.521 testiranj, od tega 2397 v zadnjih 24 urah, poročaIndex.hr.

Največ novih okužb v Dalmaciji, velik porast tudi v Istri

Največ novookuženih, kar 75, je v Splitsko-dalmatinski županiji. Med njimi je 26 ljudi iz Splita, 12 iz Makarske, šest iz Sinja, pet iz Imotskega, po štirje iz Vrlike in Kaštela, trije iz Tučepov, po dve osebi iz Podstrane in Otoka ter po ena iz Starega Grada, Šestanovca in Marine. Deset okuženih je kontaktov že obolelih oseb.

Sledi Zagreb, kjer so v zadnjih 24 urah potrdili 44 novih primerov. 18 primerov je povratnikov z dopustov, 11 je kontaktov od že obolelih. Šest primerov je uvoženih iz BiH in Kosova.

Velik porast tokrat beležijo tudi v Istri, kjer je na novo okuženih 27 ljudi, poročajo hrvaški mediji.