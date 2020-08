Hrvatom je žal: zaradi drobtinic zaslužka zapravili status varne destinacije

Nacionalni krizni štab je vedel, da največjo nevarnost za širjenje okužb pomenijo odprte meje za potnike iz Bosne in Hercegovine, poroke in množične zabave mladih, pravi direktor Hrvaške turistične zveze Veljko Ostojić . "Iz teh treh stvari so se zgodila žarišča, ki so pred nekaj dnevi eskalirala in ki so bila povod za porast naših številk, kar je privedlo do odločitev nekaterih držav, da Hrvaško uvrstijo na rdeči seznam." Ostojić tudi meni, da nočni klubi ne bi smeli obratovati.

Enakega mnenja je župan NovaljeAnte Dabo, ki je za 24UR ZVEČER dejal, da bi klube zaprli, če bi bilo to v njihovi pristojnosti."Po mojem in mnenju štaba civilne zaščite mesta Novalja smo bili vsi enoglasno za to, da se klubi zaprejo. To pa zato, ker smo imeli v primerjavi z lanskim letom okoli 70 odstotkov gostov na vrhuncu sezone v začetku avgusta. Od tega je bilo žurerjev morda pet odstotkov ali pa še niti toliko ne. Žurerji so bili veliko tveganje za to sezono."

Dabo sicer priznava, da občinska uprava tehnično ima nekaj pooblastil, ki pa so zelo omejena. "Če se v nekem klubu pojavi okuženi s koronavirusom, lahko skupaj z državnim inšpektoratom zapremo klub. Težko je dokazati, da se je nekdo okužil v določenem klubu. In težko je dokazati, kje so njegovi stiki. Če bi dobili pooblastila, na lokalni ravni, da lahko zapiramo klube, še posebej zdaj, ko je že konec sezone, ko je pod vprašajem še tisto malo poletja in sezone, ki sta nam ostala, mislim, da bi zagotovo zaprli vse klube," je sklenil Dabo.