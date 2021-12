Hud potek covida-19: 16 dni v komi, medtem pa dvakrat na operacijski mizi

"Počasi se postavljaš na noge, srečen si, ko narediš prvi korak," pravi Korez Korenčanova. Ravno to jo je spodbudilo, da svojo izkušnjo deli v knjigi Korak za korakom.

Marca letos je delala je od doma, saj je želela biti v času, ko še ni bilo tako množičnega cepljenja, čim bolj varna. Potem pa je kot strela z jasnega test pokazal pozitivno črtico. Kako in kje se je okužila, ne ve. Zaradi slabega počutja je odšla v bolnišnico. "Na UKC Ljubljana so me sprejeli na intenzivni enoti, kjer so mi dali kisikovo masko in hkrati povedali, da je treba narediti t. i. arterijsko linijo," pripoveduje.

Slednje je poskušalo izvesti več zdravnikov, a neuspešno. Ko jim je naslednji dan uspelo, so prišle nove težave. "Zgodila se je radialna zapora, zato so morali umakniti kateter. To je sprožilo tudi, da so prsti na roki začeli spreminjati barvo in počasi temneti in odmirati," je povedala. Temu pa je sledil še en zaplet. Tretji dan so jo zaradi respiratorne odpovedi dali na umetno ventilacijo. Po 10-ih dneh umetne kome so prsti začeli odmirati. "Urgentno so jih morali odstraniti, saj sem bila življenjsko ogrožena".

Zdravniki so svojce že pripravili, da obstaja možnost, da se iz kome ne bo zbudila, opisuje. A po 16-dneh se je vendarle zbudila, prstov na desni roki pa ni bilo več. "Roka je bila povita, nisem vedela, kaj se je z njo zgodilo," je dejala. Tudi glasu ni imela. A počasi se je postavljala na noge. Po mesecu na intenzivnem oddelku je odšla na rehabilitacijo v sežansko bolnišnico.

"Srečen si, ko narediš korak. Sicer pa so bile še druge zadeve, ki te osrečijo. Na primer ko prvič spet spregovoriš," je še dodala. Zdaj čaka na protezo za roko, obiskuje tudi logopedinjo, covid-19 ji optimizma ni vzel. Zato je pisala in zdaj tako drugim pripoveduje svoje izkušnje. "V knjigi nisem želela zgolj predstaviti svoje zgodbe, ampak jo opremiti tudi s koristnimi napotki za vse tiste, ki bodo kadar koli zboleli tudi za drugimi boleznimi in bodo morda v teh drobnih napotkih našli kaj koristnega," je še povedala.

Rehabilitacije še ni konec, a kot pravi, je iz te krute izkušnje izšla kot zmagovalka.