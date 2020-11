Hudič se skriva v podrobnostih: denarna pomoč le za desetino podjetij

Se hudič res skriva v podrobnostih? Na dan, ko je vlada za nadaljnjih 30 dni podaljšala epidemijo, so se številni lastniki podjetij v gostinstvu in turizmu, ki jim je koronakriza zadala hud udarec, že veselili dolgo pričakovane in obljubljene pomoči države, s katero bi jim slednja sofinancirala obratovalne stroške. To bi moral biti srečen dan za več kot 8.000 podjetij, več kot polovica je mikropodjetij, ki skupaj zaposlujejo 44.000 ljudi in ustvarijo dve in pol milijardi prihodkov.

A nasmehov ni toliko, nasmehov je veliko manj, ko ugotoviš, kako malo podjetij sploh izpolnjuje pogoje, da se prijavijo na razpis SPIRITA, javne agencije za spodbujanje podjetništva. In da jih izpolnjujejo velika podjetja, majhna in mikropodjetja, ki se še bolj krčevito borijo za preživetje, pa skorajda ne. Tako je svoj zapis začel direktor Turizma Kranjska GoraBlaž Veber, ki gospodarskemu ministrstvu vse od začetka epidemije daje predloge za učinkovite ukrepe.

"Turistično gospodarstvo je razpis pričakovalo že marca. Je prvi v vrsti razpisov, ki so obravnavali tudi stroške, ki so temeljili na stroških obratovanja. In ko smo ga dobili v vpogled, je bilo razočaranje toliko večje, ker je iz njega jasno razvidno, da veliko število podjetij, ki se ga je veselilo, od njega ne bo imelo praktično nič," je pojasnil v oddaji 24UR ZVEČER.