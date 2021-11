Humanitarne organizacije: Solidarnostni dodatek si zasluži več ranljivih skupin

Za zmanjšanje in nadaljnje preprečevanje revščine v Sloveniji bi morali povečati obseg upravičencev do solidarnostnega dodatka, so prepričane humanitarne organizacije.

Med temi je naštel upokojence s pokojninami do 714 evrov, kmete brez pokojnin, stare nad 65 let, invalide in vojne veterane. Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja virusa ter omilitev, obvladovanje in odpravo posledic covida-19, ki prinaša še nekatere druge ukrepe – vsi skupaj so vredni 180 milijonov evrov – zdaj čaka na začetek obravnave v DZ.

Medtem pa so humanitarne organizacije vlado pozvale k ponovnemu premisleku o določitvi solidarnostnega dodatka za posebej ranljive skupine ter k preučitvi možnosti umestitve dodatnih upravičencev med njegove prejemnike.

"Velike stiske opažamo pri ljudeh vseh starosti," so v današnjem pozivu vladi, poslancem in državnemu svetu zapisali Nacionalni forum humanitarnih organizacij, Slovenska filantropija, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Rdeči križ Slovenije in Slovenska karitas.

Predlagajo, naj se solidarnostni dodatek izplača tudi prejemnikom otroškega dodatka v prvih petih dohodkovnih razredih ter vsem tistim prebivalcem Slovenije, katerih edini prejemek predstavljajo socialni transferji ter transferji iz pokojninske in invalidske blagajne. Višina izplačila bi se po predlogu gibala med 100 in 300 evri.