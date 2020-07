HUT: Epidemiološka slika na hrvaški obali med najboljšimi v Sredozemlju

Tik pred parlamentarnimi volitvami hrvaško vlado očitno ni zmotila odločitev slovenske vlade, da Hrvaško uvrsti na t.i. rumeni seznam in spremeni režim na meji. Konkretnega odziva ni bilo, se je pa zato odzval turistični sektor, ki se boji, da bi nove spremembe ogrozile prihod turistov na Hrvaško. Tamkajšnja turistična zveza pa miri in turistom sporoča, da je hrvaška obala med epidemiološko najbolj varnimi v Sredozemlju.

Slovenija je z današnjim dnem sosednjo Hrvaško zaradi poslabšanja epidemiološke slike uvrstila na t.i. rumeni seznam. Slovenci, ki se odpravijo na Hrvaško, se lahko vrnejo v domovino brez težav, če dokažejo, da so bili na Hrvaškem. To lahko storijo s predložitvijo plačila namestitve, turistične takse, dokazilom o lastništvu nepremičnine ali plovila in pa tudi z dokazili o plačilu parkirnine. Hrvaški politični vrh se na odločitev slovenske vlade ni konkretno odzval, so se pa zato odzvali v Hrvaški turistični zvezi (HUT). Kot poroča Jutarnji list je po uvrstitvi Hrvaške na rumeni seznam pričakovano zavladala panika in širjenje dezinformacij. Še posebej se novih sprememb boji turistični sektor, nekateri pa že pišejo "katastrofične scenarije", kako bi lahko rumen seznam, na katerem so se znašli Hrvati, ogrozil prihod turistov na Hrvaško - tako slovenskih kot državljanov drugih držav.

Avstrijsko zunanje ministrstvo po poročanju Kronen Zeitung odsvetuje vsa potovanja na Hrvaško oziroma nasploh v tujino, če to ni nujno potrebno.

V Hrvaški turistični zvezi poudarjajo, da sprememba režima na meji ne ogroža tranzita državljanov članic EU preko Slovenije. Pri tem so spomnili, da za državljane tretjih držav ob vstopu v našo državo veljajo strožji ukrepi, in sicer 14-dnevna karantena. Gostje, ki pa na Hrvaško pridejo iz držav EU, pa lahko prosto potujejo skozi Slovenijo na morje in se nato vrnejo nazaj v domovino, so zapisali.

HUT: Epidemiološka slika na hrvaški obali je še vedno med najboljšimi v Sredozemlju Kot je povedal Veljko Ostojić, direktor HUT, je epidemiološka slika na hrvaški obali ugodna in med najboljšimi v Sredozemlju. Od začetka pandemije na Hrvaškem po besedah Ostojića niso zabeležili okuženih turistov, ki bi bivali v komercialnih nastanitvenih objektih, kar potrjuje, da so tamkajšnji zdravstveni sistem, civilna zaščita in varnost v turističnih objektih na najvišji stopnji in delujejo učinkovito. Vsi, ki prihajajo na Hrvaško, so varni in dobrodošli, je še dodal Ostojić. Hrvaška sicer v zadnjih dneh beleži porast novih okužb, največ so jih našteli v Zagrebu in v Slavoniji.

Po podatkih hrvaške nacionalne turistične organizacije je Hrvaško od začetka letošnjega leta obiskalo več kot 1,7 milijona turistov, ki so ustvarili več kot 8,7 milijona prenočitev. Da bi zmanjšali gnečo na slovensko-hrvaški meji na HUT vsem gostov svetujejo, da pred odhodom na potovanje izpolnijo spletni obrazec, ki je na voljo na spletni strani entercroatia.mup.hr. Na mejnih prehodih Sečovlje, Jelšane, Gruškovje in Obrežje so na voljo posebni pasovi za turiste, ki so pred vhodom izpolnili in oddali obrazec Enter Croatia.

icon-expand Hrvaška turistična zveza miri, da je strah odveč. FOTO: Shutterstock