Identificirali tri tipe dolgega covida: kateri so glavni simptomi?

Strokovnjaki na King's College London so analizirali podatke, zbrane prek britanske aplikacije Zoe. Simptome so razvrstili v tri različne skupine, potem ko so preučili, katere različice novega koronavirusa jih najpogosteje povzročajo, poroča Sky News.

Analizirali so podatke 336.652 oseb, pri tem pa so se osredotočili na 1459 posameznikov, ki jih je prizadel dolgi covid in se s simptomi spopadajo še 12 tednov ali več po okužbi.

V prvo skupino spadajo osebe, ki so se okužile z novim koronavirusom v času, ko sta prevladovali različici alfa in delta. Te osebe se soočajo predvsem z nevrološkimi težavami, vključno z utrujenostjo, možgansko meglo, izgubo vonja in okusa, glavobolom in depresijo.

Pri drugi skupini ljudi so zaznali respiratorne težave, ki se pojavljajo predvsem pri osebah, ki so covid-19 prebolele v prvem valu pandemije. Glavni simptomi so težko dihanje, huda zasoplost, utrujenost in bolečine v prsih.

Zadnja skupina ljudi se spopada z različnimi simptomi, najpogostejši pa so razbijanje srca, bolečine v mišicah in spremembe na koži in laseh.

Samo v Združenem kraljestvu naj bi dolgi covid prizadel okoli dva milijona ljudi.