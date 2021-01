Igle, ki ob cepljenju ostanejo v telesu? Ne, (le) bolj varne injekcije

Na družbenih omrežij že nekaj časa krožijo različne polemike o iglah, ki jih v ZDA zdravstveni delavci uporabljajo pri cepljenju proti covidu-19 in ki dajejo ljubiteljem teorij zarote dodaten zagon. V zapisih lahko zasledimo "da igla ostane v roki oziroma telesu" ter da gre za "lažno" cepljenje. Pri agenciji Reuters so se lotili preverjanja dejstev in tovrstne teorije zarote ovrgli.

Razlage so seveda dokaj preproste in vse dvome postavijo na svoje mesto. Vodja komuniciranja na floridskem centru Keting Badwin je pojasnila, da gre za igle proizvajalca VanishPoint oziroma t. i. varnostne brizge. Ameriška Uprava za varnost in zdravje pri delu (OSHA) pojasnjuje njihov princip delovanja: potem ko zdravstveni delavec vbrizga cepivo, z dodatnim pritiskom na stikalo povleče iglo v notranjost in s tem poskrbi za večjo varnost tako pacienta kot samega sebe, saj zmanjša nevarnost izpostavljanja igli in prenosa patogenov. Uporabo tovrstnih igel priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija, ravno zaradi varnostnega vidika.

Video podjetja VanishPoint prikaže celoten proces delovanja: