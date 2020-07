Ihan: Ob znosnih 10 primerih ali manj se bomo do prehlada lahko obnašali, kot da je prehlad

Svet je trenutno v vzponu prvega vala epidemije, ki "mu še ni videti konca", je v oddaji Svet na Kanalu A dejal imunolog in mikrobiolog Alojz Ihan . Dodaja, da smo v Sloveniji "odlično zadržali epidemijo" , sedaj pa imamo zaradi izbruha v Srbiji, BiH in Severni Makedoniji ter posledičnih vnosov posamezna jedra okuženih . "Ta jedra so se nekaj časa, na nekaj zabavah, precej razširila, sedaj pa upamo, da se bodo po vseh opozorilih, tudi neveste malo pomirile, ter da bomo spet umirili epidemijo na znosno stopnjo, ki je od 10 do 15 primerov dnevno," dodaja.

"Maske so filter, s katerim ščitimo druge," pravi Ihan. "Gre za solidarnost do drugih. Če vsi nosimo maske, prestrežemo veliko večino virusa."

WHO raziskuje, ali se lahko lahko virus po zraku res prenaša tudi do deset metrov daleč."Kar se tiče lastnosti virusa, lahko zagotovo rečemo, da je to virus s kapljičnim prenosom, torej če z masko ali distanco zadržimo kapljice, potem lahko umirimo epidemijo. Tudi pri kapljičnih virusih se lahko nekateri širijo aerosolno,"pravi Ihan.

Ti aerosolni delci so v zraku dlje časa, lahko jih odnese tudi do deset ali 15 metrov stran, a v teh delcih je običajno zelo majhna količina virusa. "Kar pomeni, da praktično pomembno je to, da če zadržimo kapljice, smo epidemiološko naredili skoraj vse za zadrževanje virusa. Seveda pa so v določenih okoliščinah, kot so recimo hladilnice, zimske razmere - tam delavec izdahne zrak, nastane koncentrirani lebdeči delec, in v primeru ventilacije, ta delec odnese stran. Zato se tudi pozimi okužbe bolj širijo,"pove Ihan. Dodaja, da so"maske filter, s katerim ščitimo druge".

Eno ključnih vprašanj je seveda imunost, britanski znanstveniki so v ponedeljek objavili rezultate raziskave, ki kaže, da je imunost kratkotrajna, oziroma da pri večini oseb, vključenih v raziskavo, po treh mesecih niso več zaznali protiteles.

Pojav, da protitelesa izginejo dosti hitreje kot pri drugih okužbah, smo opazili tudi pri nas, pravi Ihan."To pomeni, da so protitelesa precej kratkotrajna po okužbi, a to ne pomeni, da je imunost kratkotrajna. Protitelesa so le del imunosti, drugi del so citotoksične celice T, te verjetno ostanejo dlje časa, kar pomeni, da s tem ko izginejo protitelesa, izgine tudi imunost."

Dodaja, da pri imunskih odzivih velikokrat vidimo, da tudi po izginotju protiteles, ostanejo spominske celice, ki smo zmožne narediti ta protitelesa v dveh ali treh dneh, in tako še vedno prehitijo virus.