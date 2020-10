IJS: Če sprejeti ukrepi ne bodo prijeli, verjetno ne bo več popravnega izpita

Na IJS ocenjujejo, da se je v prvem epidemičnem valu okužil približno odstotek prebivalstva. Na vrhuncu je bil delež kužnih približno 0,35 odstotka prebivalstva, to pomeni približno vsak 300. prebivalec.

Vpliv ukrepov s konca preteklega tedna z omejevanjem prehoda med rdečimi regijami in zaprtjem gostinskih lokalov v teh regijah naj bi se začel poznati konec tedna, vpliv ukrepov, ki jih je vlada sprejela v torek, pa naslednji teden. Če bo današnje dnevno število pozitivnih testov, ki bo objavljeno v četrtek, manjše od 1580, bo reprodukcijsko število nekoliko padlo, podvojitveni čas pa nekoliko narasel, sicer bo ravno obratno.

V drugem valu se je do zdaj okužilo približno 2,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 40. prebivalec. Trenutno je delež kužnih približno 1,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 70. prebivalec, in hitro raste. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno 3,5 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 30. prebivalec.

Ob optimistični predpostavki, da bodo ukrepi s konca preteklega tedna polno delovali in zaustavili širjenje epidemije, bo v četrtek potrjenih 1289 primerov okužb, lahko tudi do dva tisoč, nato bo sledil počasen upad. Ob tem scenariju bo največ bolnikov s covidom-19 potrebovalo bolnišnično obravnavo 4. novembra, takrat naj bi bilo 668 hospitaliziranih, nato naj bi sledil počasen upad. Tri dni pozneje pa naj bi jih bilo največ na oddelkih za intenzivno nego, kar 179. Če ukrepi ne bodo prijeli, pričakujejo bistveno več bolnikov v bolnišnicah.