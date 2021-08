IJS: Do pomladi se bo okužil bolj ali manj vsak necepljeni

Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, tako izpostavljajo na institutu, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni.

"Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah. Četrti val bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni," so v svoji novi projekciji zapisali na IJS.

Kot so zapisali v analizi, je zaželena precepljenost odrasle populacije nad 90 odstotkov. "Ocenjeno efektivno reprodukcijsko število (število, kjer so uvožene okužbe obravnavane, kot da bi nastale z lokalnim okuževanjem v Sloveniji) je približno 1,35, ocenjeno lokalno reprodukcijsko število (število oseb, ki jih v povprečju okuži posamezni okuženi v Sloveniji) pa je približno 1,25," navajajo. Za primerjavo – pred enim letom je bilo lokalno reprodukcijsko število 1,14. Za upadanje epidemije ne zadošča, da je lokalni R manjši od 1, ker okužbe tudi uvažamo, še pojasnjujejo na IJS.

Po njihovih podatkih se je v prvem valu okužil približno vsak stoti prebivalec (to je približno 12-krat toliko, kot je bilo potrjenih primerov v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec.

V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva (to je približno štirikrat oz. trikrat toliko, kot je bilo potrjenih primerov v drugem oz. tretjem in četrtem valu). Trenutno je delež kužnih približno 0,4 odstotka prebivalstva oz. približno vsak 250. prebivalec.

Kako hitro napredujemo s cepljenjem?

Kot ugotavljajo na IJS, je hitrost cepljenja približno 17.500 prvih odmerkov na teden oz. 0,85 odstotka prebivalstva na teden. Hitrost prekuževanja je približno 8000 okuženih na teden oz. 0,4 odstotka prebivalstva na teden. Kot so dodali, so ob tej analizi predpostavili, da bo, kdor prejme prvi odmerek, predvidoma tudi polno cepljen in da je okuženih približno trikrat toliko kot potrjenih primerov.

Delež različice delta v populaciji je zdaj skoraj 100-odstoten

Delež različice delta je naraščal zaradi približno 50-odstotne večje kužnosti od različice alfa in zaradi uvoza iz držav z velikim deležem te različice virusa, so še zapisali na IJS. "Podatka NLZOH za 27. in 28. teden (delež delte 89,2 odstotka in 94,6 odstotka) vključujeta vzorce maturantov, ki so se v Španiji okužili z različico delta, in njihovih sekundarnih okužb ter verjetno precenjujeta delež te različice v populaciji, kjer se širijo okužbe, če so uspeli okužbe maturantov dovolj dobro zamejiti. Delež različice delta v populaciji je zdaj skoraj 100-odstoten," ocenjujejo na IJS.

14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 255, kar nas glede na kriterije ECDC uvršča v rdečo fazo. "Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v temno rdečo fazo prešli sredi septembra," so zaključili na IJS.