IJS: Do sredine septembra bo na intenzivni terapiji do 86 bolnikov

Institut Jožef Stefan (IJS) je v sredo objavil novo projekcijo širjenja bolezni covid-19 v Sloveniji. Kot ocenjujejo, bo četrti val zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil tako rekoč vsak necepljeni. Da četrti val ne bi preveč narasel, predvsem pa da ne bi prehudo obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da bi se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepili in s tem zaščitili pred hujšim potekom bolezni. Zaželena je več kot 90-odstotna precepljenost odrasle populacije.

Okužen je vsak 180. prebivalec, število hospitaliziranih narašča

Ob slabšanju razmer bo hitreje naraščalo tudi število hospitaliziranih. Če je bilo do 26. avgusta na intenzivni terapiji do 20 ljudi, do 2. septembra pa do 43, jih bo do sredine septembra že do 86, napovedujejo.

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec (to je približno 12-krat toliko primerov, kot jih je bilo potrjenih v prvem valu). Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnega prebivalstva približno 0,2 % oziroma je bil kužen približno vsak 500. prebivalec.

V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva (to pomeni 4-krat oz. 3-krat toliko primerov, kot jih je bilo potrjenih v drugem oz. tretjem in četrtem valu).

Trenutno je delež kužnih približno 0,55 % prebivalstva oz. približno vsak 180. prebivalec.