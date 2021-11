IJS: Epidemija je predvidoma dosegla vrh četrtega vala

"Zdaj je ključno, da zares dosledno izvajamo pravilo preboleli, cepljeni, testirani (PCT) in vse ostale ukrepe, da epidemija ne bi začela spet naraščati," opozarjajo na Institutu Jožef Stefan (IJS). Zaradi dolgih časovnih zamikov od okužbe do hospitalizacije po njihovem mnenju popravnega izpita ne bo.

Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije je cepljenje, ki pomembno zmanjša verjetnost za okužbo in težji potek bolezni. "Kumulativno število hospitaliziranih zmanjša pri tako kužnem virusu le cepljenje, ukrepi to isto kumulativno število bolnikov le razporedijo na daljše časovno obdobje," so učinek cepljenja pojasnili na IJS.

Ocenjeno reprodukcijsko število znaša približno 1.

Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 3156. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 1939. Glede na kriterije ECDC smo v temno rdeči fazi.