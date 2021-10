IJS: Epidemija upada, a ob počasnem cepljenju bi lahko kmalu znova naraščala

Kot so zapisali na IJS, bomo z doslednim izvajanjem pravila PCT lahko ohranjali odprto družbo, ob zadostni precepljenosti pa bomo lahko normalno zaživeli. "S cepljenjem rizične populacije se pomembno zmanjša kumulativno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Posledično je manj ovirano izvajanje elektivnih programov, zdravstvo pa postane bolj dostopno. To se premalo omenja, saj se večinoma osredotoča le na nevarnost preseganja kapacitet zdravstva," izpostavljajo na IJS.

Ocena IJS: Število R bo v dveh tednih zraslo za 20 odstotkov

Ocenjeno reprodukcijsko število je trenutno približno 0,97, po kriterijih ECDC pa smo še vedno v temno rdeči fazi. "Za upadanje epidemije ne zadošča, da je lokalni R manjši od 1, ker okužbe tudi uvažamo," so ob tem opozorili na IJS.

"V oceni pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in števila umrlih oseb smo predpostavili, da je reprodukcijsko število 0,97 in da bo zaradi vremenskih vplivov v dvotedenskem obdobju od 1. 10. do 15. 10. postopno zrastlo za 20 odstotkov glede na siceršnjo vrednost (prihajamo v sezono okužb dihal)," so zapisali in dodali, da so pri tem upoštevali vpliv prekuževanja in predpostavili, da se bo cepljenje nadaljevalo s trenutno hitrostjo.

Po oceni IJS je hitrost pridobivanja imunosti prebivalstva sledeča: hitrost cepljenja je približno 8.000 prvih odmerkov na teden oz. 0,4 odstotka prebivalstva na teden. Hitrost prekuževanja je približno 18.000 okuženih na teden oz. 0,9 odstotka prebivalstva na teden.