IJS: Epidemija zelo počasi upada, v oranžni fazi šele čez nekaj mesecev?

Na Institutu Jožef Stefan ocenjujejo, da nam je v Sloveniji uspelo reprodukcijsko število spustiti na približno 0,95, kar pomeni, da epidemija sicer upada, a zelo počasi. Medtem ko se pritisk na bolnišnice zaradi cepljenja rizičnih skupin zmanjšuje, pa se nakazuje, da bo "novi, bolj kužen sev postal dominanten že sredi marca". Po njihovih ocenah se vsakih pet dni prekuži približno en odstotek prebivalstva, ob takem trendu epidemije pa bi pogoje za oranžno fazo sproščanja ukrepov lahko dosegli šele čez nekaj mesecev.

icon-expand Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb v Sloveniji je 1232. FOTO: dremastime

"Epidemijo bomo ustavili in obvladovali ljudje s samozaščitnim obnašanjem–vsi in vsak posebej. Modelske projekcije ne morejo ustaviti epidemije, lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naše ravnanje vpliva na širjenje virusa,"so ob aktualni projekciji širjenja bolezni covid-19 v Sloveniji zapisali na Institutu Jožef Stefan (IJS). "Epidemijo bi bilo dobro čim prej zmanjšati do te mere, da bodo lahko epidemiologi sledili vsem stikom. To najučinkoviteje omejuje širjenje virusa in bo močno olajšalo obvladovanje novega, bolj kužnega seva, ko/če se bo razširil," so dodali. Kot ugotavljajo na IJS, epidemija zelo počasi upada."Pritisk na bolnišnice se zmanjšuje zaradi cepljenja rizičnih skupin. Ocenjeno reprodukcijsko število (R) je približno 0,95. Nakazuje se, da bo novi, bolj kužen sev postal dominanten že sredi marca in da se bodo takrat krivulje spet obrnile navzgor. Možno pa je tudi, da v Sloveniji že imamo bolj kužen slovenski sev–v tem primeru bodo ob nespremenjenem obnašanju ljudi krivulje samo še padale zaradi prekuževanja in cepljenja," so zapisali na IJS. Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 1232. Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. "Tako nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji," izpostavljajo na IJS. Pri trenutnih pogojih, ko tedensko povprečje znaša 1232, ocenjeno reprodukcijsko število pa je 0,95, bi lahko to stanje dosegli šele v nekaj mesecih, še kaže njihova projekcija.

icon-expand

Na IJS ocenjujejo, da se vsakih pet dni prekuži približno en odstotek prebivalstva. Glede sproščanja ukrepov smo trenutno v rdeči fazi. "Za prehode med različnimi fazami morata biti izpolnjena dva pogoja: določeno tedensko povprečje potrjenih primerov in število hospitaliziranih. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v oranžno fazo prešli šele čez nekaj mesecev. Uporabili smo enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije," še ugotavljajo na IJS. "Nakazuje se, da bo novi, bolj kužen sev postal dominanten že sredi marca in da se bodo takrat krivulje spet obrnile navzgor, preden nam bo uspelo priti v oranžno fazo," so zapisali in dodali: "Dokler epidemija ne bo začela vidno upadati, ne bomo podajali napovedi za prehode v barvne faze, ker je negotovost prevelika."

Krek: Če se angleška različica razširi, bi lahko konec februarja imeli težak epidemiološki položaj

V Sloveniji naj bi šlo pri dveh odstotkih okuženih za angleško različico novega koronavirusa, pa pravi direktor NIJZ Milan Krek. Ker je ta različica bolj nalezljiva, poziva k upoštevanju preventivnih ukrepov. Različica se bo zelo hitro razširila med prebivalstvom, če ji bomo dali možnost, zato bi lahko imeli težak epidemiološki položaj že konec meseca, je dejal na današnji vladni novinarski konferenci. Če bi se epidemija odvijala naprej z nespremenjenim trendom, bi se maja ali junija izpela, je na današnji novinarski konferenci povedal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Krek. "Vsa Evropa se boji britanske različice novega koronavirusa. Poleg tega se je v EU prenesla tudi južnoafriška različica. Če bi se začela širiti z vso močjo, bi lahko prišli v hud tretji epidemični val," je opozoril. Za nove različice koronavirusa – britansko, južnoafriško in brazilsko – je značilno, da se hitreje širijo in tako okužijo bistveno več ljudi v krajšem času. Če se bo nova različica pomembno razširila po državi, lahko pričakujemo več okuženih, več obolelih, več hospitaliziranih bolnikov, več bolnikov na intenzivni negi, hude obremenitve bolnišnic, več prezgodaj umrlih in veliko ljudi z resnimi posledicami covida-19. Čeprav naj bi bila po nekaterih izračunih med vsemi pozitivnimi v Sloveniji dva odstotka okužb z angleško različico, pa Krek opozarja, da se je tako začelo tudi v Veliki Britaniji, kmalu pa je to postala prevladujoča različica. Zato je po njegovih besedah ključno, da vse prebivalstvo upošteva preventivne ukrepe. "Če se preventivni ukrepi ne izvajajo dovolj dobro, so lahko te različice uničujoče," je dodal. Druženja, kakršna so se dogajala pretekli konec tedna, so v luči novih različic virusa zelo nevarna in predstavljajo velika tveganja za prenos virusa, je še posvaril."Protesti–takšni, kot smo jih videli po televiziji–so vir okužb. Poleg tega so bili v proteste vključeni otroci. Če je bil kateri od njih okužen, bodo tudi ostali dobili okužbo," je dejal. Rešitev proti novem koronavirusu je torej cepljenje, je poudaril Krek, a vseeno ne smemo pozabiti na izvajanje ukrepov, saj se vsi ljudje ne cepijo iz takšnih ali drugačnih razlogov, pa tudi cepivo ni stoodstotno. Dve od že vidnih posledic cepljenja sta po njegovih besedah padec obolevnosti v domovih za starejše in drastičen upad števila umrlih med oskrbovanci domov. Precepljenost proti covidu-19 v domovih za starejše je različna. Ponekod je zelo visoka – v Loškem Potoku je denimo cepljenih 90 odstotkov oskrbovancev in 70 odstotkov zaposlenih. Spet drugod se je cepilo le 17 odstotkov zaposlenih. Medtem ko sta cepivi Moderne in Pfizerja učinkoviti tudi proti angleški in južnoafriški različici, pa za brazilsko to še ugotavljajo.