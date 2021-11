IJS: Hitrost naraščanja epidemije se upočasnjuje

Na Institutu Jožef Stefan ugotavljajo, da epidemija še vedno narašča, vendar se nakazuje, da se hitrost naraščanja upočasnjuje. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno 1,25. Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi. Strokovnjaki ocenjujejo, da je hkrati neprecepljena in neprekužena še približno slaba petina prebivalstva, dovzetna pa približno slaba četrtina prebivalstva.

Konec tedna bomo predvidoma presegli maksimalno število covidnih bolnikov v enotah intenzivne terapije v drugem valu, naraščanje števila bolnikov pa se bo tudi potem nadaljevalo z nezmanjšano hitrostjo. Zdaj je ključno, da zares dosledno izvajajmo pravilo CPT in vse ostale ukrepe in s tem krivulje obrnemo navzdol, saj zaradi dolgih časovnih zamikov od okužbe do hospitalizacije popravnega izpita ne bo, v novi napovedi opozarjajo na Institutu Jožef Stefan.

Ob tem opozarjajo, da je najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije cepljenje, saj pomembno zmanjša verjetnost za okužbo in težji potek bolezni. S cepljenjem rizične populacije se pomembno zmanjša kumulativno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo. Posledično je manj ovirano izvajanje elektivnih programov, zdravstvo pa postane bolj dostopno. Pri tako kužnem virusu, kot je različica delta, ki bo postal endemičen in se bodo z njim srečali bolj ali manj vsi, le cepljenje zmanjša kumulativno število hospitaliziranih, ukrepi to isto kumulativno število bolnikov le razporedijo na daljše časovno obdobje.

icon-expand Projekcija: dnevni pozitivni testi. FOTO: Institut Jožef Stefan

Necepljena in neprekužena še slaba petina prebivalstva Kot pojasnjujejo na IJS, se je v prvem valu okužil približno vsak stoti prebivalec, kar je 12-krat toliko, kot je bilo potrjenih primerov v prvem valu. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno dobra polovica prebivalstva, kar je 4-krat oz. 3-krat toliko, kot je bilo potrjenih primerov v drugem oz. tretjem in četrtem valu. Trenutno je delež kužnih približno 2,7 % prebivalstva oz. približno vsak 35. prebivalec. Ocenjujejo, da je hkrati neprecepljenih in neprekuženih še približno slaba petina prebivalstva, dovzetnih pa približno slaba četrtina prebivalstva, ker cepiva niso 100-odstotno učinkovita in ker imunost s časom upada.

icon-expand Reprodukcijsko število je 1,25. FOTO: Institut Jožef Stefan

Ocenjena hitrost pridobivanja imunosti prebivalstva Hitrost cepljenja je približno 9.000 prvih odmerkov na teden oz. 0,4 % prebivalstva na teden (ob predpostavki, da bo tisti, ki prejme prvi odmerek, predvidoma tudi polno cepljen). Hitrost prekuževanja je približno 67.000 okuženih na teden oz. 3,2 % prebivalstva na teden (predpostavili so, da je okuženih približno 3-krat toliko, kot je potrjenih primerov).

icon-expand Zasedenost bolnišnic. FOTO: Institut Jožef Stefan

Prognoza razvoja epidemije Na osnovi epidemiološkega modela, ki integralno upošteva razpoložljive podatke, ocenjujejo, da je reprodukcijsko število približno R=1,25. Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 3193. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 1787. Glede na kriterije ECDC smo v temno rdeči fazi. Dokler epidemija ne bo zanesljivo upadala, na IJS ne bodo podali napovedi za prehod nazaj v rdečo fazo, ker so negotovosti prevelike.