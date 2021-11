IJS: Maksimalne kapacitete enot intenzivne terapije bomo presegli prihodnji teden

"Dosledno izvajajmo pravilo CPT in ostale ukrepe, da bodo posledice čim manjše," sporočajo z IJS. Najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije je po njihovi oceni cepljenje, saj pomembno zmanjša tveganje za okužbo in težji potek bolezni. S cepljenjem rizične populacije se pomembno zmanjša tudi kumulativno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo hospitalizacijo. Posledično je manj ovirano izvajanje elektivnih programov, zdravstvo pa postane dostopnejše, so zapisali.

V prvem valu se je, tako IJS, okužil približno vsak stoti prebivalec Slovenije. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih okoli 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni vsak petstoti prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu pa se je do zdaj okužila približno polovica prebivalstva. Trenutno je delež kužnih okoli 2,1 odstotka oziroma vsak 50. prebivalec. "Ocenjujemo, da je necepljena in neprekužena še slaba petina prebivalstva, dovzetna pa četrtina, ker cepiva niso 100-odstotno učinkovita in ker imunost s časom upada," so še dodali.

Hitrost cepljenja je približno 5000 prvih odmerkov na teden oziroma 0,2 odstotka prebivalstva. Hitrost prekuževanja pa je 47.000 okuženih na teden, kar predstavlja 2,2 odstotka prebivalstva.