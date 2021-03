IJS: Do začetka aprila bo Slovenija v rdeči fazi

"Epidemija raste vse hitreje zaradi hitrega širjenja novih, bolj kužnih sevov," so v aktualni analizi stanja glede epidemije covida-19 v Sloveniji zapisali na nagrajenem Institutu Jožef Stefan (IJS).

Ocenjeno reprodukcijsko število (R) je trenutno 1,16. Pri tem so upoštevali število pozitivnih testov, bolnišničnih obravnav in umrlih oseb. Prav tako so upoštevali vpliv prekuževanja, cepljenja po starostnih skupinah ter dejstva, da je v Sloveniji poleg običajnega seva prisoten tudi bolj kužen angleški sev.

"Predpostavili smo, da je imunih štirikrat toliko, kot je potrjeno okuženih," so zapisali na IJS. "Približno vsakih devet dni se prekuži en odstotek populacije, kar skupaj z vplivom cepljenja zmanjša R približno vsakih pet dni za eno stotinko glede na siceršnjo vrednost," so še navedli.

Kakšna je prognoza razvoja epidemije?

"Zaradi pričakovanega naraščanja deleža novega, bolj kužnega seva bo v prihodnjem obdobju predvidoma naraščalo reprodukcijsko število R (približno eno stotinko na dan glede na siceršnjo vrednost kljub prekuževanju in cepljenju) in posledično se bodo krivulje obračale vse bolj strmo navzgor. Ocenjeni podvojitveni čas novega seva v trenutnih pogojih je približno deset dni," ocenjujejo na IJS, poudarjajo pa, da je negotovost teh ocen velika.

Trenutno smo v oranžni fazi. Za prehod v "slabše" faze mora biti izpolnjen vsaj en pogoj: tedensko povprečje potrjenih primerov ali število hospitaliziranih. "Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko nazaj v rdečo fazo prešli v začetku aprila. Uporabili smo enake predpostavke kot v prognozi razvoja epidemije," so zapisali na IJS.

Ob tem izpostavljajo, da je potek epidemije odvisen od sproščanja (oz. sprejemanja) ukrepov v trenutni in prihajajoči fazi.