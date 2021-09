IJS: Naraščanje epidemije se upočasnjuje

Nova projekcija, ki so jo izdelali na Institutu Jožef Stefan, kaže, da se naraščanje epidemije upočasnjuje, kar po njihovi oceni pomeni, da pogoj PCT dobro deluje. Opozorili pa so, da se bo epidemija zaradi vremenskih vplivov predvidoma kmalu začela spet pospeševati, saj šele prihajamo v sezono okužb dihal. "Če se bomo do takrat uspeli dovolj precepiti, predvsem starejši od 50 let, bo četrti val v bolnišnicah obvladljiv in zdravstvene kapacitete ne bodo presežene," napovedujejo.

"Četrti val okužb bo zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni," v novi projekciji, ki so jo izdelali, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan (IJS). Zasedenost bolnišničnih kapacitet narašča, prav tako dnevni sprejem v bolnišnice. Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 1044. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je 627. Glede na kriterije ECDC smo v temno rdeči fazi. Na osnovi epidemiološkega modela, ki integralno upošteva razpoložljive podatke, ocenjujejo, da je reprodukcijsko število približno R=1,1. icon-expand Dnevni pozitivni testi FOTO: Institut Jožef Stefan Okužen je vsak 110. prebivalec V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, kar je 12-krat toliko kot je bilo potrjenih primerov v prvem valu. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva, kar je 4-krat oz. 3-krat toliko kot potrjenih primerov v drugem oz. tretjem in četrtem valu. Trenutno je delež kužnih približno 0,9 % prebivalstva oz. približno vsak 110. prebivalec. Hitrost cepljenja je približno 55.000 prvih odmerkov (ob predpostavki, da kdor prejme prvi odmerek, bo predvidoma tudi polno cepljen) na teden oz. 2,6 % prebivalstva na teden. Hitrost prekuževanja je približno 22.000 okuženih na teden oz. 1 % prebivalstva na teden. icon-expand Dnevna sprememba zasedenosti bolnišnic FOTO: Institut Jožef Stefan V odplakah zaznali padec virusa Pri covid-19 Sledilniku pa so sporočili, da se je meritev koronavirusa v odpadnih vodah na čistilnih napravah Ljubljana, Maribora, Domžale-Kamnik v zadnjem tednu prvič znižala. "Sicer smo imeli od začetka poletja rast. Upam, da je to prvi znak, da se kmalu obrnejo tudi ostale epi krivulje," so zapisali. icon-expand