IJS: ob takšnem poteku epidemije bi bilo prvo sproščanje možno po 19. decembru

Potem sledijo še oranžna, rumena in zelena faza.

Vlada je danes predstavila načrt sproščanja ukrepov – glede na trenutno epidemiološko stanje v državi smo v črni fazi, torej vsi ukrepi veljajo še naprej. Ko bo število hospitaliziranih v sedemdnevnem povprečju padlo pod 1350 in bo v bolnišnicah manj kot 1200 ljudi, pridejo na vrsti prva sproščanja ukrepov, in sicer sproščanje javnega potniškega prometa v omejenem obsegu, pa odpiranje muzejev, knjižnic in galerij ter frizerskih in kozmetičnih salonov.

Na Institutu Jožef Stefan so naredili nov model, ki napoveduje, kdaj bi lahko dosegli naslednje faze. Ob tem opozarjajo, da je potek epidemije odvisen od obnašanja ljudi, zato so ocene zelo negotove.

Trenutno imamo v povprečju približno 1460 pozitivnih testov dnevno. Šele ko bo povprečno število pozitivnih testov pod 300 na dan, bodo lahko epidemiologi spet uspešno spremljali stike.

Po ocenah IJS se je v prvem valu okužil približno en odstotek prebivalstva. Na vrhuncu je bilo kužnega približno 0,35 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 300. prebivalec.

V drugem valu se je do zdaj okužilo približno 15 odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak sedmi prebivalec. Trenutno so kužni približno 4 odstotki prebivalstva, kar pomeni približno vsak 25. prebivalec. Do zdaj se je v obeh valovih skupaj okužilo približno 16 odstotkov prebivalstva, kar pomeni približno vsak šesti prebivalec.

Napoved razvoja epidemije

Če bomo ukrepe uspešno izvajali, na IJS predpostavljajo, da bi okoli 28. decembra lahko število pozitivnih testov padlo pod 300 na dan, kar pomeni ponovno možnost kontaktnega sledenja, to pa močno zmanjša širjenje virusa in je predpogoj za postopno sproščanje ukrepov. "Če bi vsi dosledno izvajali vse ukrepe, bi v tem primeru lahko božično-novoletne praznike mogoče preživeli že v nekoliko bolj sproščenem vzdušju," so zapisali.