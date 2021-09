IJS: Po kriterijih ECDC smo že v temno rdeči fazi

Da četrti val ne bi preveč narasel, predvsem pa da ne bi premočno obremenil bolnišnic, bi se morali vsaj vsi, starejši od 40 let, čim prej cepiti in s tem zaščititi pred hujšim potekom bolezni, je IJS zapisal v novi projekciji. Dodali so, da je zaželena več kot 90-odstotna precepljenost odrasle populacije.