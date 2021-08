Projekcija IJS: od začetka epidemije se je okužila približno slaba polovica prebivalstva

Ob tem so opozorili, da širitev virusa v populaciji opazujejo s približno enotedenskim zamikom, kar predstavlja dobo od okužbe do rezultata testa.

Na IJS pravijo, da je iz epidemioloških podatkov, ki jih tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), razvidno, da lokalno širjenje okužb narašča eksponentno. To pomeni, da bi epidemija naraščala tudi, če okužb ne bi uvažali iz tujine, so pojasnili. Lokalno širjenje okužb je tako že prevladujoče. Delež različice delta v populaciji pa je zdaj že skoraj 100-odstoten.

Delež različice delta je naraščal in še narašča zaradi približno 50 odstotkov večje kužnosti od različice alfa in zaradi uvoza iz držav z velikim deležem te različice virusa.

Če se bo širjenje okužb nadaljevalo z istim tempom, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah, pa so znova opozorili v IJS. Četrti val pa bo zaradi velike kužnosti različice delta tako obsežen, da se bo do pomladi okužil več ali manj vsak necepljeni. "Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni," poudarjajo. Kot so dodali, je zaželena precepljenost odrasle populacije nad 90 odstotkov.

Od začetka epidemije se je okužila približno slaba polovica prebivalstva

Na IJS ocenjujejo, da se je v prvem valu okužil približno vsak stoti prebivalec. Pri tem so ocenili, da je bilo okužb 12-krat toliko kot potrjenih primerov v prvem valu. Na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec.

"V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno slaba polovica prebivalstva (ocena: 4-krat oziroma 3-krat toliko kot potrjenih primerov v drugem oziroma tretjem in četrtem valu). Trenutno je delež kužnih približno 0,2 odstotka prebivalstva oziroma približno vsak 500. prebivalec," so zapisali.

Poudarili so, da lahko epidemijo ustavimo in obvladujemo ljudje sami, in to s cepljenjem in samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej. "Modelske projekcije ne morejo ustaviti epidemije, lahko pa nam pomagajo razumeti, kako naša ravnanja vplivajo na širjenje virusa," so poudarili na IJS.