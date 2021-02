IJS: Rumeno fazo sproščanja ukrepov bi lahko dosegli konec marca

Trenutno smo v oranžni fazi. Za prehode med različnimi fazami morata biti izpolnjena dva pogoja: tedensko povprečje potrjenih primerov in število hospitaliziranih. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rumeno fazo prešli šele konec marca, pravijo napovedi Instituta Jožef Stefan.

Sprva smo sicer napačno povzeli STA, da bomo v rumeno fazo prešli maja, saj napovedi IJS pravzaprav kažejo, da bi maja epidemiologi že lahko sledili vsem stikom. Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 749 in ocenjeno reprodukcijsko število R=1, bi lahko to stanje dosegli šele maja, so zapisali.