IJS: Rumeno fazo sproščanja ukrepov bi lahko dosegli sredi maja

V zeleni fazi se odpravijo vse omejitve po državi, pri čemer ostanejo v veljavi splošni higienski ukrepi, prepovedano je obratovanje barov in diskotek.

Naslednja faza pa je zelena, ki bo nastopila takrat, ko bo povprečno število potrjenih okužb z novim koronavirusom v enem tednu padlo pod 300. Šele takrat bodo lahko epidemiologi učinkovito spremljali stike, s čimer bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji.

Rumena faza predvideva, da bi se v šole vrnili ostali razredi srednjih šol, v živo bi znova stekla predavanja na fakultetah, za vse bi se odprli dijaških in študentski domovi, odprle bi se ostale servisne dejavnosti, odpravili bi prepoved gibanja ponoči.

Na IJS tudi navajajo, da bi lahko nova, bolj kužna različica novega koronavirusa postala dominantna konec aprila in takrat bi se lahko krivulje obrnile spet navzgor. Ocenjeni podvojitveni čas nove različice v trenutnih pogojih je približno 10 dni, so pa negotovosti teh ocen velike, so še navedli.