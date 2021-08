Nova napoved IJS: rdeča faza že do konca tega tedna

Ob tem napovedujejo, da bo četrti val zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni. "Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni," pozivajo na IJS. Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotki. Po podatkih vlade je trenutno z vsemi odmerki cepljenih 50 odstotkov starejših od 18 let.