IJS: Število hospitaliziranih naj bi doseglo vrh okoli petka

Trenutno je po njegovih besedah okuženih dobrih 90.000 ljudi, kar pomeni vsak 22. prebivalec. Trenutno delež kužnih predstavlja približno 4,5 odstotka prebivalstva. "To pomeni, da je verjetnost, da srečamo okuženega človeka, zelo velika," je posvaril.

Po njegovih besedah razne prepovedi skušajo ljudi prisiliti, da bi se držali ukrepov in se izogibali stikom z drugimi. Vendar ne bodo uspešne, če se tega ne bomo držali vsi, je poudaril. Težko oceni, kateri ukrepi so res učinkoviti, ker so začeli veljati po skupinah. "Pomaga izogibanje stikom, vse ostalo pa je samo podpora temu," je povzel.

Vsem žal ne moremo pomagati, to vidite po številu umrlih, ki vsak dan raste. To so nepotrebne smrti, pa je današnje številke komentiral dr. Aleš Rozman, direktor Klinike Golnik."Ti ljudje ne bi umrli, če ne bi dobili covida-19." Zato ga rahel upad odkritih okužb ne navdaja s posebnim optimizmom. Sploh ker je delež pozitivnih med vsemi testiranimi še vedno 28-odstoten. Dr.Mateja Logar z Infekcijske klinike pa medtem ocenjuje, da se bodo učinki ukrepov na zasedenost bolniških postelj pokazali čez približno 10 dni.