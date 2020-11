Kakšne maske nosimo in kako dobro ščitijo pred okužbo?

Vloga novega koronavirusa je med testiranjem pripadla, po velikosti zelo primerljivemu, kvarčnemu prahu, tega je med simulacijo bolj ali manj uspešno poskušala zaustaviti armada najrazličnejših obraznih mask. "Kot najboljše so se izkazale celoobrazne maske, kot so tiste, ki jih nosijo zdravniki na infekcijski kliniki," je povedal Pirker.

Čeprav so z njo nekoč preverjali učinkovitost hišnih sesalcev, je naprava za detekcijo nanodelcev v zraku lahko uporabna tudi za kaj bolj aktualnega, so ob začetku epidemije ugotovili na Institutu Jožef Stefan (IJS). "Preverili smo, kako dobro maske filtrirajo delce zraka in kako dobro ščitijo tistega, ki masko nosi," je povedal raziskovalec na IJS Luka Pirker .

Skoraj podobno učinkovitost so pokazale tudi maske tipa FFP3. Predvsem zaradi njihovega materiala in oblike. Takoj za njimi pa so bile maske tipa FFP2, ki so imele skoraj enako učinkovitost. "Kar je bilo tudi pričakovano, saj so obojne maske narejene za to, da ščitijo tistega, ki masko nosi," je razložil Pirker.

Univerza v Mariboru razvija pametne maske

Prav s celoobraznimi maskami pa se lahko zdaj na novo pohvalijo tudi v mariborskem kliničnem centru. Novih mask niso uvozili, pač pa so plod znanja, vneme in sodelovanja mariborske univerze, tmakajšnjega kliničnega entra in gospodarstva.