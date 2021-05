IJS: V zeleno fazo bi lahko prešli že v sredo

Tedensko povprečje dnevno potrjenih novih primerov je 336. "Epidemiologi bodo lahko učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. S tem nam bodo lahko pomagali še dodatno in hitreje zmanjšati število okuženih oseb v populaciji. Pri trenutnih pogojih, ko je tedensko povprečje 336 in ocenjeno reprodukcijsko število 0,75, bi lahko to stanje dosegli v sredo,"v svoji najnovejši projekciji ocenjujejo na Institutu Jožef Stefan.

Trenutno smo sicer v rumeni fazi, v zeleno pa bomo prešli, ko bo sedemdnevno povprečje okužb manjše od 300. Sredi maja je vlada sicer dopolnila vladni semafor sproščanja ukrepov ter v zadnji, zeleni fazi dodala t. i. sistem PCT (prebolevnik, cepljen, testiran). V skladu s semaforjem naj bi se z zeleno fazo sicer sprostile omejitve v državi, veljali pa bodo splošni epidemiološki ukrepi.